موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

لبنان

الوزير حيدر: ندرس بيان الحكومة وسنقرّر بعد ذلك الخطوات المقبلة
لبنان

الوزير حيدر: ندرس بيان الحكومة وسنقرّر بعد ذلك الخطوات المقبلة

2025-09-05 22:20
37

رأى وزير العمل، محمد حيدر، أنّ "هناك معطيات يُبْنَى عليها تضمَّنها بيان الحكومة عقب جلسة مناقشة خطة الجيش"، مستدركًا بالقول: "ندرس بيان الحكومة وسنقرّر بعد ذلك الخطوات المقبلة".

وأضاف الوزير حيدر، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" الجمعة 5 أيلول/سبتمبر 2025: "لم نطَّلع على خطة الجيش وسنجري اتصالات لاحقًا بهدف الاطّلاع على تفاصيل الخطة وسنصدر بعدها بيانًا".

وأكّد أنّه "لا يمكننا الاستمرار في القيام بخطوات من دون أنْ يقوم الجانب "الإسرائيلي" بخطوات مقابلة"، مشدّدًا على أنّ "لبنان لا يمكن أنْ يتقدَّم خطوات في ما نبقى في انتظار ما يفعله العدو "الإسرائيلي"".

الكلمات المفتاحية
الجيش اللبناني الحكومة اللبنانية جيش الاحتلال الاسرائيلي وزير العمل محمد حيدر
