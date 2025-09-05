رأى وزير العمل، محمد حيدر، أنّ "هناك معطيات يُبْنَى عليها تضمَّنها بيان الحكومة عقب جلسة مناقشة خطة الجيش"، مستدركًا بالقول: "ندرس بيان الحكومة وسنقرّر بعد ذلك الخطوات المقبلة".

وأضاف الوزير حيدر، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" الجمعة 5 أيلول/سبتمبر 2025: "لم نطَّلع على خطة الجيش وسنجري اتصالات لاحقًا بهدف الاطّلاع على تفاصيل الخطة وسنصدر بعدها بيانًا".

وأكّد أنّه "لا يمكننا الاستمرار في القيام بخطوات من دون أنْ يقوم الجانب "الإسرائيلي" بخطوات مقابلة"، مشدّدًا على أنّ "لبنان لا يمكن أنْ يتقدَّم خطوات في ما نبقى في انتظار ما يفعله العدو "الإسرائيلي"".

