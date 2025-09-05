أشاد وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقتشي، بنتائج لقائه مع أمير قطر تميم بن حمد، أمس الخميس 4 أيلول/سبتمبر 2025 في الدوحة، مشدّدًا على أنّه "ليس هناك أيّ خلاف بين البلدين"، مشيرًا إلى أنّ سوء الفهم الذي حدث بين البلدين "تمت حلحلته بشكل كامل بعد هذه الزيارة".

وقال عراقتشي، في حوار مع صحيفة "الشرق" القطرية تنشره بعد غد الأحد، إنّ "اللقاء كان مهمًّا للغاية، إذ تطرَّق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة ما يتعلَّق بسوء الفهم الذي حدث بينهما بعد الهجمات الإيرانية على قاعدة "العديد"، والتي أعقبت استهداف واشنطن للمنشآت النووية الإيرانية".

وأضاف أنّ المباحثات مع أمير قطر ورئيس مجلس الوزراء القطري؛ وزير الخارجية؛ محمد بن عبد الرحمن "كانت مثمرة وجادّة ومفيدة للغاية"، موضحًا أنّه "جرى التباحث حول مواضيع عدّة مختلفة، بدأت بالحديث عن العلاقات الثنائية وآخر التطوّرات بشأنها".

كما أشار إلى أنّ اللقاء "تطرَّق إلى سُبل تحقيق الاستقرار، خاصة ما يتعلَّق باستئناف الحوار بين دول المنطقة من أجل أمنها واستقرارها والتعاون في ما بينها من أجل مواجهة الهيمنة "الإسرائيلية" والهجوم "الإسرائيلي" ضد كل دول المنطقة".

وفي حين كشف عن أنّ "اللقاء تطرَّق إلى الملف النووي الإيراني بشكل مفصَّل"، لفت الانتباه إلى أنّه "شرح لأمير قطر آخر التطوّرات بشأن الملف"، قائلًا: "أصدقاؤنا في قطر لطالما كانت لديهم وُجهات نظر جيدة، وكنّا دائمًا نتشاطر الأفكار في ما بيننا في هذا الشأن، وأجرينا مشاورات جيدة في هذا الخصوص".

جدير بالذكر أنّ وزير الخارجية الإيرانية نقل، خلال لقائه أمير قطر، رسالة شفوية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وفي منشور له على منصة "أكس"، الجمعة 5 أيلول/سبتمبر 2025، قال عراقتشي: إنّ "هستيريا الغرب بشأن انتشار الأسلحة النووية في منطقتنا مصطنعة تمامًا، لذلك ليس من المستغرَب أنْ يكون هناك صمت مطبق في الغرب إزاء التوسُّع الواضح في مجال الأسلحة النووية لدى حليفهم المجرم "إسرائيل"".

وأوضح عراقتشي: "من وجهة نظرهم، المسألة ليست وجود أو توسُّع ترسانات الأسلحة النووية، بل هي مسألة من يُسمَح له بتحقيق التقدُّم العلمي، حتى لو كان ذلك لبرامج نووية سلمية".

وتابع قائلًا: "قد تنكر الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة ذلك، لكن صمتهم يُفقدهم مصداقيتهم حتى في إثارة قضية منع الانتشار".

الكلمات المفتاحية