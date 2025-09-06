خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران ردًا على خارجية اليابان وأستراليا: من استهدف منشآتنا النووية هو من أفشل الحوار
إيران ردًا على خارجية اليابان وأستراليا: من استهدف منشآتنا النووية هو من أفشل الحوار

2025-09-06 11:06
ردت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طوكيو على أحد بنود البيان المشترك الصادر عن وزيري الخارجية الياباني والأسترالي، والذي دعا بلهجة غير لائقة ومنحازة تمامًا إلى تعاون إيران الكامل مع الوكالة والعودة إلى الدبلوماسية.

وقالت السفارة إنّه "من المؤسف أن اليابان، إلى جانب أستراليا -الدولة التي خفّضت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران قبل أيام قليلة دون مبرر وجيه، أصدرتا بيانًا متحيزًا للغاية وغير مقبول بشأن إيران وتطلبان الآن من إيران، زورًا، الانخراط في الدبلوماسية، بينما كان الكيان الصهيوني وأميركا من خرّبا الدبلوماسية بهجومهما غير القانوني على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، ويجب إدانتهما ومحاسبتهما على الوضع الحالي، وليس إيران".

الجمهورية الاسلامية في إيران اليابان استراليا
