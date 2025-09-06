Your browser does not support the video tag.

افتتحت التعبئة التربوية في منطقة جبل عامل الثانية في سنتر ريفولي مول في مدينة النبطية معرض القرطاسيّة واللوازم المدرسيّة السنوي ليستقبل الأهالي يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثامنة مساءً، ولغاية الخامس من تشرين الأول.

المعرض يتميّز بتوفيره تشكيلة واسعة ومتنوّعة من المستلزمات المدرسيّة بأسعار الكلفة في خطوة تهدف إلى خدمة الناس والتخفيف من الأعباء عن كاهل العائلات مع بداية العام الدراسي.

ويؤكد القائمون على المعرض أنّه ليس مجرّد مساحة للبيع بل مبادرة اجتماعية لمساندة الأهل والطلاب واعدين بخدمة الزوّار بأشفار العيون وتلبية احتياجاتهم بأفضل صورة ممكنة.

