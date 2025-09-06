في اليوم الـ174 من استئناف العدوان على غزة، واصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف منازل المدنيين وخيام النازحين في القطاع، مخلفًا عشرات الشهداء والجرحى، فيما زعم جيش العدو اعتبار منطقة المواصي في خان يونس منطقة إنسانية.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 70 فلسطينيًا في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة، بينهم 43 في مدينة غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال نيته تفجير الأبراج السكنية العالية في مدينة غزة، فيما قصفت طائرات حربية "إسرائيلية" برج مشتهى المكوَّن من 15 طابقًا غربي المدينة.

واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة "إسرائيلية" على منزل في محيط سوق مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كما أُصيب عدد من الفلسطينيين بقصف "إسرائيلي" استهدف منزلًا في شارع النفق شمالي المدينة.

واستشهد 5 فلسطينيين وأُصيب 115 من طالبي المساعدات برصاص الجيش "الإسرائيلي" شمالي قطاع غزة.

وفي وسط القطاع، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين جرّاء قصف مسيّرة "إسرائيلية" مجموعة من المواطنين في "مخيم 2" بمخيم النصيرات.

كما استشهد 7 فلسطينيين في غارات "إسرائيلية" استهدفت وسط القطاع.

أما جنوبًا، فأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش العدو شمالي مدينة رفح، فيما نفذ الجيش عمليات تفجير لعدد من المنازل وسط وشمال المدينة.

كما استشهد 11 فلسطينيًا في غارات "إسرائيلية" على خان يونس خلال 24 ساعة، بينهم 5 من طالبي المساعدات.

هذا وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 64300 شهيد و162005 مصابين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبلغت حصيلة الشهداء منذ 18 آذار/مارس (استئناف العدوان على غزة) 11768 والمصابين أكثر من 49964.

في حين ارتفعت حصيلة "شهداء لقمة العيش" إلى 2362 والمصابين إلى أكثر من 17434.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية 3 حالات وفاة جديدة، بينهم طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 376 حالة وفاة، من ضمنهم 134 طفلًا.

