عربي ودولي

انطلاق مناورات بحرية مشتركة لدول البريكس في جنوب أفريقيا
عربي ودولي

انطلاق مناورات بحرية مشتركة لدول البريكس في جنوب أفريقيا

2025-09-06 13:53
53

انطلقت المناورة البحرية المشتركة لدول البريكس في جنوب أفريقيا، حيث عُقد الاجتماع التمهيدي في ميناء كيب تاون بمشاركة ممثلي ست دول، بينها إيران.

وتشارك في هذه المناورة كلٌّ من روسيا، والصين، وجنوب أفريقيا، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وإيران، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري البحري بين الدول الأعضاء في المجموعة. كما تركز المناورة على تطوير قدرات التعاون البحري والتدريبات المشتركة في مناطق العمليات البحرية الجنوبية، في إطار تعزيز التنسيق العسكري بين الدول المشاركة.

وقال قائد المنطقة الأولى في بحرية الجمهورية الإسلامية، الملازم أول حسن مقصودلو، الذي يشارك في المناورات ممثّلًا عن إيران: "نظرًا للعلاقات الاقتصادية والروابط بين الدول الأعضاء في قمة البريكس، ستُعقد المناورة البحرية المشتركة (إرادة السلام) بمشاركة وحدات قتالية من الدول الأعضاء، وتستضيفها جنوب أفريقيا".

وتشكّل هذه التدريبات فرصة لتبادل الخبرات وتنمية القدرات العملياتية، وإظهار مستوى التنسيق الاستراتيجي بين الدول الكبرى مثل روسيا والصين وإيران، إلى جانب الدول الناشئة كجنوب أفريقيا وإندونيسيا. كما تعكس اهتمام دول البريكس بتعزيز حضورها البحري في المحيطات الدولية، وضمان أمن خطوط الملاحة البحرية، وإبراز قدرتها على العمل المشترك في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

روسيا الصين بريكس جنوب أفريقيا إيران
