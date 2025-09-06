دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد عبد اللطيف دريان إلى الحوار بين اللبنانيين وإلى تغليب مصلحة الوطن فوق كل المصالح، و"ترك مسألة السلاح إلى نقاش حقيقي وجاد بين اللبنانيين بعيدًا عن لغة التحدي".



وخلال لقاء وطني جامع عقد في دارة النائب فيصل كرامي في الضنية شدَّد المفتي دريان على أنَّ "إسرائيل" هي عدوّ هذه الأمة الأول، وشدد على أنَّ "مجرد التفكير بالتطبيع مع العدو مرفوض نهائيًّا، فهذا العدو الصهيوني ارتكب المجازر ضد أهلنا في الجنوب اللبناني ودمر كل منازلنا، ويستمر في عدوانه وتدميره في غزة".

وأضاف: "بمناسبة المولد النبوي نؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا في الجنوب اللبناني، ونحن ندعم كل جهد لإعادة إعمار ما هدّمه العدوان ضد الجنوبيين، ونقدّم لهم كامل الدعم في مواجهة العدوان المستمر".



