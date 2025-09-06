خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

لبنان

معرض \&quot;مبدعون\&quot; يضيء على التراث اللبناني في احتفال بمولد الرسول (ص) في الوردانية
معرض \&quot;مبدعون\&quot; يضيء على التراث اللبناني في احتفال بمولد الرسول (ص) في الوردانية
معرض \&quot;مبدعون\&quot; يضيء على التراث اللبناني في احتفال بمولد الرسول (ص) في الوردانية
معرض \&quot;مبدعون\&quot; يضيء على التراث اللبناني في احتفال بمولد الرسول (ص) في الوردانية
معرض \&quot;مبدعون\&quot; يضيء على التراث اللبناني في احتفال بمولد الرسول (ص) في الوردانية
معرض
لبنان

معرض "مبدعون" يضيء على التراث اللبناني في احتفال بمولد الرسول (ص) في الوردانية

2025-09-06 16:14
20

برعاية عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب، وبمناسبة ولادة الرسول الأكرم (ص)، افتتح في بلدة الوردانية، المعرض السنوي الرابع تحت عنوان "مبدعون" للمونة البلدية والأشغال الحرفية، بحضور معاون رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى للعلاقات العامة، مسؤول قطاع الجبل في حزب الله بلال داغر، ممثلين عن الأحزاب اللبنانية، رئيس وأعضاء مجلس بلدية الوردانية، إمام بلدة الوردانية الشيخ يوسف عباس، وعدد من الفعاليات وأهالي البلدة. 

افتُتح الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها عزف النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله، ثم ألقى راعي الحفل، غالب أبو زينب، كلمة من وحي المناسبة.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الإبداعات المحلية في مجالات الحرف اليدوية والمونة البلدية، مُقدماً منصة فريدة للحرفيين لعرض منتجاتهم، كما يُعتبر معرض "مبدعون" فرصة ممتازة للزوّار للاطلاع على التراث اللبناني الغني من خلال الحرف اليدوية والمأكولات البلدية، إلى جانب المشاركة في فعالياته الثقافية والفنية المتنوعة.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله المولد النبوي الشريف المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى
إقرأ المزيد
المزيد
معرض
معرض "مبدعون" يضيء على التراث اللبناني في احتفال بمولد الرسول (ص) في الوردانية
لبنان منذ 37 دقيقة
المفتي دريان: لترك
المفتي دريان: لترك "مسألة السلاح" إلى نقاش حقيقي وجاد بعيدًا عن لغة التحدي
لبنان منذ 47 دقيقة
النائب عز الدين: المقاومة لن تسلّم سلاحها.. وموقف الوزراء الشيعة كان شجاعًا وموحّدًا
النائب عز الدين: المقاومة لن تسلّم سلاحها.. وموقف الوزراء الشيعة كان شجاعًا وموحّدًا
لبنان منذ ساعتين
الوزير حيدر: ندرس بيان الحكومة وسنقرّر بعد ذلك الخطوات المقبلة
الوزير حيدر: ندرس بيان الحكومة وسنقرّر بعد ذلك الخطوات المقبلة
لبنان منذ 18 ساعة
مقالات مرتبطة
معرض
معرض "مبدعون" يضيء على التراث اللبناني في احتفال بمولد الرسول (ص) في الوردانية
لبنان منذ 37 دقيقة
عين
عين "الحدث" السعوديّة على جلسة "حصر السلاح"
نقاط على الحروف منذ ساعة
مراجعة نقديّة لتجربة حزب الله السياسيّة والعسكريّة [17]
مراجعة نقديّة لتجربة حزب الله السياسيّة والعسكريّة [17]
مقالات مختارة منذ 7 ساعات
المقاومة بين شرعية التحرير ومأزق الدولة: حين يتحوّل النصر إلى صراع داخلي؟
المقاومة بين شرعية التحرير ومأزق الدولة: حين يتحوّل النصر إلى صراع داخلي؟
مقالات مختارة منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة