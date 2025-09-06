برعاية عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب، وبمناسبة ولادة الرسول الأكرم (ص)، افتتح في بلدة الوردانية، المعرض السنوي الرابع تحت عنوان "مبدعون" للمونة البلدية والأشغال الحرفية، بحضور معاون رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى للعلاقات العامة، مسؤول قطاع الجبل في حزب الله بلال داغر، ممثلين عن الأحزاب اللبنانية، رئيس وأعضاء مجلس بلدية الوردانية، إمام بلدة الوردانية الشيخ يوسف عباس، وعدد من الفعاليات وأهالي البلدة.

افتُتح الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها عزف النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله، ثم ألقى راعي الحفل، غالب أبو زينب، كلمة من وحي المناسبة.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الإبداعات المحلية في مجالات الحرف اليدوية والمونة البلدية، مُقدماً منصة فريدة للحرفيين لعرض منتجاتهم، كما يُعتبر معرض "مبدعون" فرصة ممتازة للزوّار للاطلاع على التراث اللبناني الغني من خلال الحرف اليدوية والمأكولات البلدية، إلى جانب المشاركة في فعالياته الثقافية والفنية المتنوعة.

