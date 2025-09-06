تشهد المداخل الجنوبية الرئيسة لمدينة صيدا، وتحديدًا قرب حاجز الجيش عند منطقة الأولي، زحمة سير خانقة نتيجة أعمال تزفيت الطريق، ما أدى إلى امتداد طوابير السيارات المتجهة نحو صيدا والجنوب. وقد عبّر المواطنون عن استيائهم الشديد من اختيار هذا التوقيت لإجراء أعمال التزفيت، خصوصًا أنه يتزامن مع وقت الذروة حيث ينتقل المواطنون من بيروت إلى الجنوب لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في قراهم وبلداتهم.

وأدى هذا الازدحام الخانق إلى اضطرار السيارات للانتظار أكثر من ساعة لاجتياز مسافة لا تتجاوز 500 متر، وسط ارتفاع درجات الحرارة، ما ضاعف من معاناة المواطنين. وطالب الأهالي وزارة الأشغال العامة بإعادة النظر في مواعيد أعمال تأهيل وتزفيت الطرقات، حرصًا على مصالح ووقت المواطنين الذين يسلكون الطرقات الرئيسية، والعمل على وضع خطة بديلة تخفف من الأزمات المرورية في أوقات الذروة.

وفي محاولة لتجاوز الزحمة، عمد بعض السائقين إلى سلوك طرقات زراعية تمر عبر بساتين منطقة الأولي، في مشهد يعكس حجم المعاناة التي تسببت بها هذه الأعمال غير المبرمجة توقيتيًا.

وفي هذا الخصوص، أفادت مصادر مطلعة لموقع العهد الإخباري، أن سبب الزحمة الخانقة التي شهدتها مدينة صيدا؛ صباح السبت 6/9/2025 يعود إلى أعمال تزفيت مستمرة على الأوتوستراد، وذلك في إطار ورشة أشغال بدأت منذ يوم أمس.

وأوضحت أن "أعمال التزفيت تجري على المسلك المؤدي من جسر الأولي وصولًا إلى حاجز الجيش، الأمر الذي أدى إلى إعاقة حركة السير بشكل كبير، خصوصًا مع تزامن الأشغال مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتوجّه عدد كبير من المواطنين إلى الجنوب".

وأضافت أن "الفرق الفنية كانت قد حولت السير صباحًا نحو بعض الطرقات الفرعية لتخفيف الضغط، لا سيما عند جسر الأولي والواجهة البحرية، إلا أن ذلك لم يحل المشكلة بسبب توافد المواطنين الكبير إلى الجنوب؛ ما تسبب بزحمة خانقة وتذمُّر لدى الناس".

وأكدت أن "الأشغال ستتواصل خلال هذا اليوم، ومن المتوقع أن تعود الحركة إلى طبيعتها فور الانتهاء من أعمال التزفيت".

وبررت إقدام وزارة الأشغال على صيانة الطريق في أيام العطلة الأسبوعية، بأنه كان "اضطراريًّا لوجوب إنهاء أعمال الصيانة قبيل افتتاح المدارس وحلول فصل الشتاء"، وفق قولها.

