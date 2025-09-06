خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي ندوة فكرية في شمسطار عن معالم الوحدة في شخصية الرسول الأكرم ودور الأمة في صيانة وحدته

لبنان

سحب ثلاث \&quot;قداحات\&quot; من معدة سجين في البقاع بعملية ناجحة في مستشفى تل شيحا
سحب ثلاث \&quot;قداحات\&quot; من معدة سجين في البقاع بعملية ناجحة في مستشفى تل شيحا
سحب ثلاث
لبنان

سحب ثلاث "قداحات" من معدة سجين في البقاع بعملية ناجحة في مستشفى تل شيحا

2025-09-06 17:58
31
ماهر قمر - مراسل

مراسل العهد/ البقاع الغربي 

30 مقالاً

نجح فريق طبي في مستشفى تل شيحا بقيادة الدكتور محمد نجم الدين، طبيب جهاز الهضمي، في إجراء عملية ناجحة لسحب ثلاث "قداحات" من معدة سجين في سجن جب جنين بالبقاع الغربي. وكان السجين قد ابتلع "القداحات" بهدف الفرار من السجن، مما أدى إلى شعوره بألم شديد وعدم قدرته على تناول الطعام والشراب.

أجرى الفريق الطبي صورة شعاعية للمريض، وتبين وجود "القداحات" في المعدة. وباستخدام التنظير المتطور وأحدث الأجهزة في المستشفى، تمكن الفريق من سحب "القداحات" دون الحاجة إلى عملية جراحية أو جرح المعدة.

وعن العملية، قال الدكتور محمد نجم الدين: "لقد استطعنا تفادي مخاطر العملية الجراحية وآلامها، ونجحنا في سحب القداحات خلال 25 دقيقة فقط دون أي مضاعفات". 

بعد العملية، عاد السجين إلى سجنه، وتناول الطعام بشكل طبيعي بعد نصف ساعة من انتهاء العملية.

الكلمات المفتاحية
لبنان البقاع الغربي السجون
إقرأ المزيد
المزيد
الرئيس عون دعا الولايات المتحدة إلى الضغط على
الرئيس عون دعا الولايات المتحدة إلى الضغط على "إسرائيل" للانسحاب من الأراضي اللبنانية
لبنان منذ 22 دقيقة
وفد من كشافة الإمام المهدي وزّع الهدايا في مستشفيات صيدا بذكرى المولد النبوي الشريف 
وفد من كشافة الإمام المهدي وزّع الهدايا في مستشفيات صيدا بذكرى المولد النبوي الشريف 
لبنان منذ ساعة
ندوة فكرية في شمسطار عن معالم الوحدة في شخصية الرسول الأكرم ودور الأمة في صيانة وحدته
ندوة فكرية في شمسطار عن معالم الوحدة في شخصية الرسول الأكرم ودور الأمة في صيانة وحدته
لبنان منذ ساعة
سحب ثلاث
سحب ثلاث "قداحات" من معدة سجين في البقاع بعملية ناجحة في مستشفى تل شيحا
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
وفد من كشافة الإمام المهدي وزّع الهدايا في مستشفيات صيدا بذكرى المولد النبوي الشريف 
وفد من كشافة الإمام المهدي وزّع الهدايا في مستشفيات صيدا بذكرى المولد النبوي الشريف 
لبنان منذ ساعة
ندوة فكرية في شمسطار عن معالم الوحدة في شخصية الرسول الأكرم ودور الأمة في صيانة وحدته
ندوة فكرية في شمسطار عن معالم الوحدة في شخصية الرسول الأكرم ودور الأمة في صيانة وحدته
لبنان منذ ساعة
سحب ثلاث
سحب ثلاث "قداحات" من معدة سجين في البقاع بعملية ناجحة في مستشفى تل شيحا
لبنان منذ ساعتين
زحمة خانقة شمال صيدا بسبب أعمال التزفيت في توقيت عطلة نهاية الأسبوع!
زحمة خانقة شمال صيدا بسبب أعمال التزفيت في توقيت عطلة نهاية الأسبوع!
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة