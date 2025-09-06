نجح فريق طبي في مستشفى تل شيحا بقيادة الدكتور محمد نجم الدين، طبيب جهاز الهضمي، في إجراء عملية ناجحة لسحب ثلاث "قداحات" من معدة سجين في سجن جب جنين بالبقاع الغربي. وكان السجين قد ابتلع "القداحات" بهدف الفرار من السجن، مما أدى إلى شعوره بألم شديد وعدم قدرته على تناول الطعام والشراب.

أجرى الفريق الطبي صورة شعاعية للمريض، وتبين وجود "القداحات" في المعدة. وباستخدام التنظير المتطور وأحدث الأجهزة في المستشفى، تمكن الفريق من سحب "القداحات" دون الحاجة إلى عملية جراحية أو جرح المعدة.

وعن العملية، قال الدكتور محمد نجم الدين: "لقد استطعنا تفادي مخاطر العملية الجراحية وآلامها، ونجحنا في سحب القداحات خلال 25 دقيقة فقط دون أي مضاعفات".

بعد العملية، عاد السجين إلى سجنه، وتناول الطعام بشكل طبيعي بعد نصف ساعة من انتهاء العملية.

