بمناسبة ذكرى ولادة النبي الأكرم محمد (ص) وولادة حفيده الإمام جعفر الصادق (ع)، وفي إطار أسبوع الوحدة الإسلامية، نظّمت جمعية مراكز الإمام الخميني الثقافية في لبنان، بالتعاون مع شعبة شمسطار، ندوة فكرية بعنوان: "معالم الوحدة في شخصية الرسول الأكرم (ص) ودور الأمة الإسلامية في صيانة محور وحدتها".

أقيمت الندوة في قاعة مكتبة بلدية شمسطار، وشارك في إحيائها كل من السيد علي فحص، مسؤول وحدة التبليغ والأنشطة الثقافية في حزب الله، والشيخ غازي حنينة، رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين.

تناولت الكلمات محورية شخصية الرسول في ترسيخ مفاهيم الوحدة بين المسلمين، وأهمية دور الأمة في حماية هذا النهج في وجه التحديات والانقسامات.

وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من الفعاليات التربوية والثقافية والبلدية والاختيارية والنقابية والحزبية، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة والإخوة والأخوات المهتمين بالشأن الثقافي والفكري.

