إحياءً لذكرى ولادة الرسول الأكرم محمد (ص) ويوم القائد في جمعية كشافة الإمام المهدي (عجّ) وأسبوع الوحدة الإسلامية، نظّم قطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي (عج) جولةً على مستشفيات المدينة، وضم الوفد عدد من القادة والكشفيين.

الوفد قدّم خلال الجولة المعايدة والورود والهدايا للأطفال المرضى وللطواقم الطبية والإدارية.

وشملت الجولة مستشفى صيدا الحكومي، مركز الراعي الطبي، مركز لبيب الطبي، مستشفى عسيران، ومستشفى حمود الجامعي، حيث وزّعت الهدايا على الأطفال والحلوى على جميع الحاضرين، في أجواءٍ مفعمةٍ بالبهجة والسرور.

