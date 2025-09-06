خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

لبنان

وفد من كشافة الإمام المهدي وزّع الهدايا في مستشفيات صيدا بذكرى المولد النبوي الشريف 

2025-09-06 18:58
37

إحياءً لذكرى ولادة الرسول الأكرم محمد (ص) ويوم القائد في جمعية كشافة الإمام المهدي (عجّ) وأسبوع الوحدة الإسلامية، نظّم قطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي (عج) جولةً على مستشفيات المدينة، وضم الوفد عدد من القادة والكشفيين.

الوفد قدّم خلال الجولة المعايدة والورود والهدايا للأطفال المرضى وللطواقم الطبية والإدارية.

وشملت الجولة مستشفى صيدا الحكومي، مركز الراعي الطبي، مركز لبيب الطبي، مستشفى عسيران، ومستشفى حمود الجامعي، حيث وزّعت الهدايا على الأطفال والحلوى على جميع الحاضرين، في أجواءٍ مفعمةٍ بالبهجة والسرور.

الكلمات المفتاحية
لبنان المولد النبوي الشريف أسبوع الوحدة الإسلامية كشافة الامام المهدي (عج)
