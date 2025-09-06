دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الولايات المتحدة الأميركية إلى الضغط على "إسرائيل" للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، ليتمكّن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتّى الحدود الدولية.

وطلب من قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الأميرال براد كوبر خلال استقباله له بعد ظهر اليوم السبت 6/9/2025 في قصر بعبدا، في حضور السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، "تفعيل عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (MECHANISM) لتأمين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لجهة وقف الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان، والانسحاب من التلال والأراضي التي تحتلها، وإعادة الأسرى بحيث يتم تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، خصوصًا أن هذه الخطوات تساعد في تنفيذ القرار الذي اتّخذته الحكومة اللبنانية لجهة "حصرية السلاح" في أيدي القوات المسلحة اللبنانية، لا سيما وأن مجلس الوزراء رحب بالأمس بالخطة العسكرية التي وضعتها قيادة الجيش لهذه الغاية"، وفق تعبيره.

ولفت الرئيس عون خلال الاجتماع الذي حضره أيضًا رئيس لجنة (MECHANISM) الجنرال مايكل ليني، إلى أن "استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على الجنوب، من شأنه أن يعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني حتّى الحدود، بعدما أنجز الجيش التمركز في أكثر من 85 في المئة من المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، ويواصل عمله في منع "المظاهر المسلحة" ومصادرة الأسلحة والذخائر في ظروف جغرافية وعملانية صعبة، ما أدى حتّى الآن إلى استشهاد 12 ضابطًا وعسكريًا خلال نقل الذخائر أو تفكيك الألغام وغيرها... كذلك، بدأ الجيش في تسلّم السلاح الفلسطيني من عدد من المخيمات الفلسطينية بموجب الاتفاق الذي تم خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان".

وأكد الرئيس عون للأميرال كوبر "أهمية استمرار الولايات المتحدة الأميركية في دعم الجيش اللبناني وتوفير التجهيزات والآليات اللازمة له، لتمكينه من القيام بالمهام الموكلة إليه على طول الأراضي اللبنانية، سواء في حفظ الأمن أو منع التهريب والأعمال الإرهابية وضبط الحدود اللبنانية - السورية وغيرها من المهام التي يقوم بها العسكريون الذين يعملون في ظروف اقتصادية صعبة".

وفي ما أشار الرئيس عون إلى التنسيق القائم بين الجيش والقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، شدد على أن "الدعم الأميركي للجيش يعزز الاستقرار في البلاد التي شهدت خلال الأشهر الماضية تقدمًا إيجابيًا في مختلف المجالات، ما أدى إلى تطوّر اقتصادي يواكب الإصلاحات التي بدأتها الحكومة، بالتوازي أيضًا مع أهمية العمل لإعادة إعمار لبنان، لا سيما وأن دولًا صديقة وأخرى شقيقة تبدي استعدادًا فعليًا للمساهمة في هذه الخطوة بعد توقف الأعمال العدائية وعودة الاستقرار إلى البلاد".

وتمنى الرئيس عون على الاميرال كوبر التوفيق في مهمته الجديدة، داعيًا إياه إلى إيلاء الوضع في لبنان الأهمية اللازمة، لان استقراره عاملًا أساسيًّا لتحقيق الاستقرار في دول المنطقة.

وكان الاميرال كوبر اعرب في بداية اللقاء عن سعادته لوجوده في لبنان، منوّهًا بالعمل "المميز الذي يقوم به الجيش اللبناني المنتشر في الجنوب وفي الأراضي اللبنانية كافة"، مؤكدًا "استمرار الولايات المتحدة الأميركية في تقديم المساعدات اللازمة في مختلف المجالات لا سيما منها دعم الجيش بالعتاد والتدريب، بالتنسيق بين الإدارة الأميركية والكونغرس".

وأشار إلى أن لجنة (Mechanism) ستعقد اجتماعًا غدًا للبحث في الوضع القائم في الجنوب والعمل على تثبيت الاستقرار فيه من خلال استكمال تنفيذ مضمون اتفاق تشرين الثاني الماضي.





الكلمات المفتاحية