لبنان

ناصر الدين رعى افتتاح مؤتمر نقابة المعالجين الفيزيائيين: الشراكة مع النقابات ضرورة
ناصر الدين رعى افتتاح مؤتمر نقابة المعالجين الفيزيائيين: الشراكة مع النقابات ضرورة

2025-09-06 21:22
50

افتتحت نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان مؤتمرها السنوي، برعاية وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين وحضوره، وبمشاركة نقيبة المعالجين الفيزيائيين رئيسة الاتحاد العربي للعلاج الفيزيائي؛ الدكتورة سيدة ساسين، والرئيس السابق للاتحاد، محمد عمرو، والأمين العام للجمعية الطبية اللبنانية- الفرنسية؛ جورج نصر.

وفي كلمة له، قال وزير الصحة: "العلاج الفيزيائي لم يعد مجرّد ركيزة داعمة، بل أصبح تخصصاً متكاملاً يُسهم في الوقاية، العلاج والتأهيل، ويمتدّ تأثيره إلى مختلف الميادين الطبية: من إعادة التأهيل العصبي، والعلاج العضلي الحركي، والتنفسي، والقلب والشرايين، والأطفال، وكبار السن، وصولاً إلى التخصصات الدقيقة والمتقدمة".

وأضاف: "نحن في وزارة الصحة العامة نؤمن إيماناً راسخاً بأن الشراكة مع النقابات المهنية ليست خياراً، بل ضرورة. ومن هذا المنطلق، نؤكد التزامنا بتعزيز التعاون الدائم مع نقابة المعالجين الفيزيائيين، والعمل معها على كل طارئ وجديد، بما يضمن الارتقاء بالمهنة ودورها الوطني. كما أننا نولي اهتماماً خاصاً بتحديث القوانين والتشريعات التي تنظم هذه المهنة، وتحديدًا مشروع القانون 305 الذي تهتم به النقابة كي تبقى مواكِبة للتطوّر العلمي، وتحمي حقوق المعالجين والمرضى على حدّ سواء، وتُمهّد الطريق أمام النقابة للمضيّ قُدُماً بثبات نحو مستقبلٍ أفضل".

وختم موجهًا تحية "إلى كل معالج فيزيائي ومعالجة فيزيائية، يعملون بصمت وجهد في مراكز الرعاية والمستشفيات والمنازل. أنتم جزء لا يتجزأ من عملية الشفاء، ومن الأمن الصحي لكل مواطن".

