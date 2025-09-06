زار وفد من حزب الله ضمّ مسؤول القسم الاجتماعي في البقاع الشيخ علي فرحات ومدير العتبة المقدسة للسيدة خولة (ع) الحاج حسين نصر الله، راعي أبرشية بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك الجديد المطران ميخائيل خليل فرحا، مهنئًا بتنصيبه مطرانًا على الأبرشية خلفًا للمطران الياس رحال.

وخلال الزيارة، عبّر الوفد عن سروره بهذا اللقاء، مشددًا على أهمية التعايش المشترك الذي تُجسّده مدينة بعلبك، باعتبارها نموذجًا للانفتاح والتعاون بين أبناء الطوائف كافة.

بدوره، شكر المطران فرحا الوفد على مبادرته، مؤكّدًا حرصه على مواصلة مسيرة المحبة والوحدة في خدمة الإنسان والمجتمع.

