خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي 702 يومًا من العدوان على غزة.. إبادةٌ متواصلة

لبنان

ندوة فكرية في طاريا بعنوان
لبنان

ندوة فكرية في طاريا بعنوان "الإمام موسى الصدر والتحديات المعاصرة"

2025-09-07 10:46
39

في الذكرى السنوية السابعة والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، نظّمت جمعية مراكز الإمام الخميني (قده) الثقافية في لبنان ندوة فكرية بعنوان "الإمام موسى الصدر والتحديات المعاصرة"، في مركزها في بلدة طاريا البقاعية.

شارك في الندوة سماحة السيد فيصل شكر نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله، حيث تحدث عن البُعد الرسالي والفكري في شخصية الإمام الصدر، مؤكدًا أن الإمام لم يكن قائدًا عاديًا، بل كان مشروعًا تغييريًا يستهدف الإنسان والمجتمع والدولة، مشدّدًا على أن فكره لا يزال حيًا وضروريًا لمواجهة التحديات الراهنة، لا سيما في ظل ما تتعرض له المنطقة من محاولات تفكيك وتطبيع وفتن داخلية.

أما فضيلة الشيخ حسن فرحات، عضو الهيئة الشرعية في حركة أمل، فشدّد على أن الإمام موسى الصدر هو إمام الوحدة، وصوت المظلومين، وعقل المقاومة، مشيرًا إلى أن الإمام آمن بأن العدالة لا تتجزأ، وبأن تحرير الإنسان مقدمة لتحرير الأرض، وأضاف أن حركة أمل ما زالت على العهد، تحمل راية الإمام وتعمل لتحقيق أهدافه في بناء وطن عادل، مقاوم، يحتضن جميع أبنائه.

الندوة حضرها حشد من الفعاليات الثقافية والبلدية والاختيارية والحزبية والاجتماعية، إلى جانب جمع من الأخوة والأخوات، في مشهد يعبّر عن استمرار الوفاء للإمام الصدر ونهجه المقاوم والجامع.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله الامام موسى الصدر
إقرأ المزيد
المزيد
الجماعة الإسلامية: أميركا ومعها قوى العالم يريدون لبنان ضعيفًا 
الجماعة الإسلامية: أميركا ومعها قوى العالم يريدون لبنان ضعيفًا 
لبنان منذ 4 دقائق
اللقاء العلمائي الوحدوي في صيدا: تأكيد على نهج الرسول (ص) في الوحدة والمقاومة 
اللقاء العلمائي الوحدوي في صيدا: تأكيد على نهج الرسول (ص) في الوحدة والمقاومة 
لبنان منذ 50 دقيقة
ندوة فكرية في طاريا بعنوان
ندوة فكرية في طاريا بعنوان "الإمام موسى الصدر والتحديات المعاصرة"
لبنان منذ ساعتين
الشيخ الخطيب: لا تجعلوا المعركة مع
الشيخ الخطيب: لا تجعلوا المعركة مع "الإسرائيلي" معركةً بين اللبنانيين
لبنان منذ 13 ساعة
مقالات مرتبطة
الجماعة الإسلامية: أميركا ومعها قوى العالم يريدون لبنان ضعيفًا 
الجماعة الإسلامية: أميركا ومعها قوى العالم يريدون لبنان ضعيفًا 
لبنان منذ 4 دقائق
اللقاء العلمائي الوحدوي في صيدا: تأكيد على نهج الرسول (ص) في الوحدة والمقاومة 
اللقاء العلمائي الوحدوي في صيدا: تأكيد على نهج الرسول (ص) في الوحدة والمقاومة 
لبنان منذ 50 دقيقة
ندوة فكرية في طاريا بعنوان
ندوة فكرية في طاريا بعنوان "الإمام موسى الصدر والتحديات المعاصرة"
لبنان منذ ساعتين
الشيخ الخطيب: لا تجعلوا المعركة مع
الشيخ الخطيب: لا تجعلوا المعركة مع "الإسرائيلي" معركةً بين اللبنانيين
لبنان منذ 13 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة