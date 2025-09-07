في الذكرى السنوية السابعة والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، نظّمت جمعية مراكز الإمام الخميني (قده) الثقافية في لبنان ندوة فكرية بعنوان "الإمام موسى الصدر والتحديات المعاصرة"، في مركزها في بلدة طاريا البقاعية.

شارك في الندوة سماحة السيد فيصل شكر نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله، حيث تحدث عن البُعد الرسالي والفكري في شخصية الإمام الصدر، مؤكدًا أن الإمام لم يكن قائدًا عاديًا، بل كان مشروعًا تغييريًا يستهدف الإنسان والمجتمع والدولة، مشدّدًا على أن فكره لا يزال حيًا وضروريًا لمواجهة التحديات الراهنة، لا سيما في ظل ما تتعرض له المنطقة من محاولات تفكيك وتطبيع وفتن داخلية.

أما فضيلة الشيخ حسن فرحات، عضو الهيئة الشرعية في حركة أمل، فشدّد على أن الإمام موسى الصدر هو إمام الوحدة، وصوت المظلومين، وعقل المقاومة، مشيرًا إلى أن الإمام آمن بأن العدالة لا تتجزأ، وبأن تحرير الإنسان مقدمة لتحرير الأرض، وأضاف أن حركة أمل ما زالت على العهد، تحمل راية الإمام وتعمل لتحقيق أهدافه في بناء وطن عادل، مقاوم، يحتضن جميع أبنائه.

الندوة حضرها حشد من الفعاليات الثقافية والبلدية والاختيارية والحزبية والاجتماعية، إلى جانب جمع من الأخوة والأخوات، في مشهد يعبّر عن استمرار الوفاء للإمام الصدر ونهجه المقاوم والجامع.

