702 يومًا من العدوان على غزة.. إبادةٌ متواصلة
2025-09-07 11:26
في اليوم الـ 702 من العدوان على غزة، واصل الجيش "الإسرائيلي" استهداف منازل المدنيين وخيام النازحين ومراكز الإيواء وطالبي الإغاثة في القطاع المحاصر مخلفًا عشرات الشهداء والمصابين.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 76 فلسطينيًا في غارات على قطاع غزة خلال 24 ساعة بينهم 53 في مدينة غزة.

واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب 11 قي غارة "إسرائيلية" استهدفت مدرسة الفرابي التي تؤوي نازحين مقابل ملعب اليرموك بمدينة غزة.

وقالت مصادر طبية إنّ فلسطينيين اثنين استشهدا في غارة شنّها الاحتلال على خيمة تؤوي نازحين قرب المجلس التشريعي بحي الرمال غربي مدينة غزة.

كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف "إسرائيلي" استهدف شقة سكنية في عمارة الغزالي بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية شرق حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

كما استشهد فلسطيني جراء استهداف الاحتلال منزل بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وارتفعت حصيلة شهداء طالبي الإغاثة في منطقة "زيكيم" شمال غربي مدينة غزة إلى 19 والمصابين نحو 150 جريح.

وواصل جيش العدو قصف الأبراج السكنية ودمر برج السوسي المكون من 15 طابقًا وهدّد بتدمير بناية الرؤيا وسط المدينة.

أما في سط القطاع، فقد أفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطينية إثر قصف مسيّرة "إسرائيلية" مسجدًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" مناطق شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واستشهد 6 فلسطينيين في غارات"إسرائيلية" على وسط القطاع خلال 24 ساعة.

وفي جنوب القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصفٍ استهدف منطقة "أرض الليمون" جنوبي مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد 21 فلسطينيًا في غارات صهيونية على خان يونس خلال 24 ساعة بينهم ٧7 من طالبي المساعدات.

كما استشهد 13 فلسطينيًا في القصف المتواصل على خيام النازحين في خان يونس.


هذا وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 64368 شهيدًا و 162367 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وبلغت حصيلة الشهداء منذ 18 آذار/مارس 11828 والمصابين 50326، بينما ارتفعت حصيلة شهداء لقمة العيش إلى 2385 والمصابين أكثر من 17577.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 6 حالات وفاة جديدة بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 382 حالة وفاة، من ضمنهم 135 طفلًا.
 

