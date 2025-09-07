خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الجماعة الإسلامية: أميركا ومعها قوى العالم يريدون لبنان ضعيفًا 

لبنان

اللقاء العلمائي الوحدوي في صيدا: تأكيد على نهج الرسول (ص) في الوحدة والمقاومة 
لبنان

اللقاء العلمائي الوحدوي في صيدا: تأكيد على نهج الرسول (ص) في الوحدة والمقاومة 

2025-09-07 12:04
32

بمناسبة ولادة الرسول الأكرم محمد (ص) نظّم حزب الله في مدينة صيدا اللقاء العلمائي الوحدوي السنوي برعاية مسؤول وحدة التبليغ والأنشطة في حزب الله السيد علي فحص وبمشاركة نخبة من العلماء والشخصيات الدينية والفكرية.

اللقاء الذي انعقد في أجواء إيمانية وروحانية شكّل مناسبة جامعة لتجديد الولاء لنهج النبي الأكرم (ص) والتمسّك برسالته التي وحّدت الأمة على قيم العدل والحق والمحبّة وقد تخلل اللقاء كلمات لعدد من العلماء حيث أكد السيد علي فحص في كلمته على أهمية إحياء ذكرى الولادة المباركة بما تحمله من معانٍ سامية مشددًا على أنّ سيرة الرسول (ص) ستبقى منارة تهدي الأجيال إلى طريق الوحدة والمقاومة والثبات على الحق.

بدوره أشار الشيخ ماهر حمود إلى أنّ رسالة الإسلام التي حملها النبي محمد (ص) قامت على مبدأ الوحدة بين المسلمين ونبذ كل أشكال الفرقة معتبرًا أنّ اللقاء العلمائي الوحدوي هو ترجمة حيّة لهذا النهج ، أما الشيخ غازي حنينة فلفت إلى أنّ التحديات التي تواجه الأمة اليوم تتطلّب المزيد من التماسك والوعي مستمدّين القوة من أخلاق الرسول (ص) وسيرته، كما تحدّث الشيخ محمد الموعد مؤكدًا على أنّ الولادة المباركة تمثل محطة متجددة لبث الأمل في قلوب المؤمنين فيما شدّد الشيخ سعيد قاسم على أنّ الأمة أحوج ما تكون اليوم إلى الاقتداء بالنبي (ص) وعدالته في مواجهة الظلم والطغيان وختم الشيخ عادل التركي بكلمة دعا فيها إلى تعزيز أجواء الحوار والتلاقي بين مختلف المذاهب انطلاقًا من رسالة الرحمة التي جاء بها النبي الأكرم (ص).

وقد لاقى اللقاء تفاعلًا لافتًا من الحضور الذين عبّروا عن اعتزازهم بمثل هذه المحطات الجامعة مؤكدين أنّ صيدا ستبقى عنوانًا للوحدة والتلاقي ومنبرًا يصدح باسم الحق والمقاومة والرسالة المحمدية الأصيلة.


 

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله
إقرأ المزيد
المزيد
الجماعة الإسلامية: أميركا ومعها قوى العالم يريدون لبنان ضعيفًا 
الجماعة الإسلامية: أميركا ومعها قوى العالم يريدون لبنان ضعيفًا 
لبنان منذ 4 دقائق
اللقاء العلمائي الوحدوي في صيدا: تأكيد على نهج الرسول (ص) في الوحدة والمقاومة 
اللقاء العلمائي الوحدوي في صيدا: تأكيد على نهج الرسول (ص) في الوحدة والمقاومة 
لبنان منذ 50 دقيقة
ندوة فكرية في طاريا بعنوان
ندوة فكرية في طاريا بعنوان "الإمام موسى الصدر والتحديات المعاصرة"
لبنان منذ ساعتين
الشيخ الخطيب: لا تجعلوا المعركة مع
الشيخ الخطيب: لا تجعلوا المعركة مع "الإسرائيلي" معركةً بين اللبنانيين
لبنان منذ 13 ساعة
مقالات مرتبطة
الجماعة الإسلامية: أميركا ومعها قوى العالم يريدون لبنان ضعيفًا 
الجماعة الإسلامية: أميركا ومعها قوى العالم يريدون لبنان ضعيفًا 
لبنان منذ 4 دقائق
اللقاء العلمائي الوحدوي في صيدا: تأكيد على نهج الرسول (ص) في الوحدة والمقاومة 
اللقاء العلمائي الوحدوي في صيدا: تأكيد على نهج الرسول (ص) في الوحدة والمقاومة 
لبنان منذ 50 دقيقة
ندوة فكرية في طاريا بعنوان
ندوة فكرية في طاريا بعنوان "الإمام موسى الصدر والتحديات المعاصرة"
لبنان منذ ساعتين
الشيخ الخطيب: لا تجعلوا المعركة مع
الشيخ الخطيب: لا تجعلوا المعركة مع "الإسرائيلي" معركةً بين اللبنانيين
لبنان منذ 13 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة