بمناسبة ولادة الرسول الأكرم محمد (ص) نظّم حزب الله في مدينة صيدا اللقاء العلمائي الوحدوي السنوي برعاية مسؤول وحدة التبليغ والأنشطة في حزب الله السيد علي فحص وبمشاركة نخبة من العلماء والشخصيات الدينية والفكرية.

اللقاء الذي انعقد في أجواء إيمانية وروحانية شكّل مناسبة جامعة لتجديد الولاء لنهج النبي الأكرم (ص) والتمسّك برسالته التي وحّدت الأمة على قيم العدل والحق والمحبّة وقد تخلل اللقاء كلمات لعدد من العلماء حيث أكد السيد علي فحص في كلمته على أهمية إحياء ذكرى الولادة المباركة بما تحمله من معانٍ سامية مشددًا على أنّ سيرة الرسول (ص) ستبقى منارة تهدي الأجيال إلى طريق الوحدة والمقاومة والثبات على الحق.

بدوره أشار الشيخ ماهر حمود إلى أنّ رسالة الإسلام التي حملها النبي محمد (ص) قامت على مبدأ الوحدة بين المسلمين ونبذ كل أشكال الفرقة معتبرًا أنّ اللقاء العلمائي الوحدوي هو ترجمة حيّة لهذا النهج ، أما الشيخ غازي حنينة فلفت إلى أنّ التحديات التي تواجه الأمة اليوم تتطلّب المزيد من التماسك والوعي مستمدّين القوة من أخلاق الرسول (ص) وسيرته، كما تحدّث الشيخ محمد الموعد مؤكدًا على أنّ الولادة المباركة تمثل محطة متجددة لبث الأمل في قلوب المؤمنين فيما شدّد الشيخ سعيد قاسم على أنّ الأمة أحوج ما تكون اليوم إلى الاقتداء بالنبي (ص) وعدالته في مواجهة الظلم والطغيان وختم الشيخ عادل التركي بكلمة دعا فيها إلى تعزيز أجواء الحوار والتلاقي بين مختلف المذاهب انطلاقًا من رسالة الرحمة التي جاء بها النبي الأكرم (ص).

وقد لاقى اللقاء تفاعلًا لافتًا من الحضور الذين عبّروا عن اعتزازهم بمثل هذه المحطات الجامعة مؤكدين أنّ صيدا ستبقى عنوانًا للوحدة والتلاقي ومنبرًا يصدح باسم الحق والمقاومة والرسالة المحمدية الأصيلة.





الكلمات المفتاحية