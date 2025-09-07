خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو بأن ما قامت به الحكومة بالأمس هي وقفة تأمل في طريق الخطيئة وعليها أن تتراجع أكثر عن هذه الخطيئة.

وخلال رعايته حفل افتتاح سوق علمات للمونة والحرف الذي نظمته بلدية علمات الصوانة أضاف برو: "نتمنى أن تدرك الحكومة اللبنانية بأن العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة الصمود وعدم التنازل مقابل الضغوط، وأن أي تنازل مقابله يزيد أطماعه وعدم التزامه بأي تعهد قدمه للجهات الراعية وتحديدًا الأميركي الذي أقر بأنه لا يملك أي ضمانات لمنع الاعتداءات الصهيونية بكافة أشكالها".
 
ودعا "الجميع لنكون سويًا ويدًا بيد لنحمي لبنان ونبني اقتصاده بدلًا من أن نستحضر أولويات الخارج في لبنان  وعلى رأسها محاولات سحب أوراق القوة لدينا وفي مقدمتها سلاح المقاومة"، لافتًا إلى أننا "سنبقى نحن والإخوة في حركة أمل جنبًا إلى جنب لتفكيك الألغام السياسية التي يضعها البعض في وجهنا، ولن يستطيع أحد أن يزرع الفتنة بيننا من أجل مآرب سياسية هنا وهناك".

وأضاف برو: "الأرقام والاستطلاعات العلمية تؤكد بأن حضور المقاومة وقوتها ؤساهمت لسنوات مضت في استقرار الواقع الاجتماعي والاقتصادي المحلي مقابل تدهوره خلال الاعتداءات الصهيونية المستمرة على لبنان، داعيًا أهالي جبيل وكسروان وخاصة الوسط الجبيلي على دعم مشاريع الإنتاج المحلي والاستثمار في بلداتهم التي تحمل إرث الأجداد الذين عاشوا جنبًا الى جنب مع كافة مكونات المجتمع الجبيلي والكسرواني".

وفي ختام افتتاح سوق علمات للمونة والحرف جال النائب برو والحاضرين على أرجائه المتنوعة التي تضم عددًا من الانتاجات الزراعية والحرفية لأبناء المنطقة والجوار.

هذا وحضر حفل الافتتاح مسؤول قطاع جبيل كسروان في حزب الله الشيخ حسين شمص، ومسؤول العمل البلدي لحزب الله في منطقة جبل لبنان والشمال سامر قبلان، وجمع من الفعاليات البلدية والاجتماعية وأهالي البلدة والجوار.
 

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يُسلّم البابا لاوون كتابًا حول الحوار والسلام العالمي
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يُسلّم البابا لاوون كتابًا حول الحوار والسلام العالمي
لبنان منذ 12 دقيقة
الموسوي: المطلوب اليوم التمسّك بمعادلة جديدة تحمي لبنان وتؤمّن دفاعه وتحرير أرضه
الموسوي: المطلوب اليوم التمسّك بمعادلة جديدة تحمي لبنان وتؤمّن دفاعه وتحرير أرضه
لبنان منذ 24 دقيقة
مروان شربل يزور الشيخ صادق: مدينة النبطية كانت وما زالت تاريخًا حافلًا بالنهوض
مروان شربل يزور الشيخ صادق: مدينة النبطية كانت وما زالت تاريخًا حافلًا بالنهوض
لبنان منذ ساعة
صلح مستقبلًا حيدر: لا يمكن الحديث عن سلاح المقاومة إلا بعد مناقشة استراتيجية دفاعية
صلح مستقبلًا حيدر: لا يمكن الحديث عن سلاح المقاومة إلا بعد مناقشة استراتيجية دفاعية
لبنان منذ ساعة
