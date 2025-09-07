خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الحاج حسن: المطلوب من الحكومة أن تستعد لعدم الرضوخ للضغوط
الحاج حسن: المطلوب من الحكومة أن تستعد لعدم الرضوخ للضغوط

2025-09-07 15:40
أكّد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل، النائب حسين الحاج حسن، أنّ "الحكومة اللبنانية اتخذت بفعل الضغط الأميركي وأدواته في آب الماضي قرارًا متعجلًا خاطئًا بلا أفق، وفي الخامس من هذا الشهر عادت لما كنّا نقوله من قبل حول ضرورة الانسحاب "الإسرائيلي"، ووقف العدوان، وعودة الاسرى، والبدء باعادة الاعمار، قبل أي إجراء آخر". 

الحاج حسن وخلال لقاء في حسينية بلدة شعت في البقاع الشمالي بحضور عدد من الفعاليات وأهالي البلدة، قال: "تفضلوا وقولوا لنا ما هي الاستراتيجية الدفاعية التي ستقدمونها، وتكون مقنعة بكيفية الدفاع عن البلد أمام الأخطار القادمة".

وشدد على أنّ "بيان الحكومة بالأمس، عاد إلى نقطة مهمة جدًا، وهي التحدي بأن نصمد أمام الضغوط القادمة، وأن نذهب إلى تمتين الموقف الوطني، وأن لا نعطي للأميركي و"الإسرائيلي" أي فرصة، لاستضعافنا وفرض الشروط علينا".

وأضاف الحاج حسن: "إن المطلوب من الحكومة عدم تكرار أخطاء 5و 7 آب، وأن تستعد لعدم الرضوخ للضغوط، وأن يكون هناك وحدة موقف واستعداد لمواجهة الضغوط والاستعداد أيضًا لمواجهة الخدع والمؤمرات".

ودعا في الختام إلى "مناقشة الاستراتيجية الدفاعية حول كيف أن ندافع عن الوطن، ليس بالبكاء أو الشكاوى إلى مجلس الامن، بل باستراتيجية دفاعية حقيقية، وليسمحوا لنا لأن الدبلوماسية هي وسيلة، ليست ضمن الاستراتيجية الدفاعية، بل هي وسيلة سياسية، ولا يمكن أن تكون الدبلوماسية هي الاستراتيجية الدفاعية".

لبنان الكيان الصهيوني حسين الحاج حسن تكتل بعلبك الهرمل
