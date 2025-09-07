أكّد وزير العمل محمد حيدر، الأحد 7 أيلول/سبتمبر 2025، أنّ البيان الحكومي الأخير في جلسة 5 أيلول "يتضمن نقاطًا يمكن البناء عليها لتعزيز الاستقرار".

كلام الوزير حيدر جاء خلال لقائه نواب تكتل بعلبك - الهرمل في مكتبهم بمدينة بعلبك، بحضور رئيس التكتل النائب حسين الحاج حسن وعدد من النواب. حيث تناول اللقاء الأوضاع السياسية والخدماتية، إضافة إلى التطورات الوطنية.

وأوضح الوزير حيدر أنّ زيارته للتكتل جاءت "لوضع النواب في أجواء قرار الانسحاب من الجلسة الحكومية، انسجامًا مع الموقف المبدئي الرافض للمساس بالتوازنات الوطنية"، مؤكدًا أن هذا الموقف "ليس تعطيلًا لعمل الحكومة، بل تعبير سياسي وحرص على المصلحة الوطنية".

وأشار حيدر إلى توافقه مع نواب التكتل على "أولوية الحوار، وتطوير التشريعات المرتبطة بعمل الوزارة، وتحسين ظروف العمال في ظل الأزمة الاقتصادية".

وختم بالقول إنّ الهدف المشترك يبقى "حماية لبنان وتحصين استقراره من خلال العمل المؤسساتي والحوار البنّاء".

وأكد الحاج حسن ترحيبه بالوزير حيدر، مشيدًا بموقفه وعدد من الوزراء الذين انسحبوا من جلسة الحكومة الأخيرة اعتراضًا على ما اعتبروه قرارات "غير دستورية وغير ميثاقية"، موضحًا أنّ "هذا الموقف وطني ومسؤول".

كما شدد على "ضرورة التمسك بالميثاقية والمصلحة الوطنية في مواجهة الضغوط الخارجية، والتصدي للاعتداءات "الإسرائيلية"، ودعم الجيش في مهامه وتضحياته".



