استقبل مفتي وإمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، الأحد 7 أيلول/سبتمبر 2025 في منزله في النبطية، الوزير السابق مروان شربل، بحضور عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان، رئيس نادي الشقيف أكرم فران، المسؤول المالي المركزي في حركة أمل باسم لمع، المسؤول العمالي في حركة أمل في إقليم الجنوب جمال جوني.

وجرى خلال اللقاء استعراض للأوضاع المحلية، ورحب المفتي صادق بالوزير شربل في مدينة النبطية، "الوزير شربل الشخصية الوطنية المعتدلة والصادقة، والمعروف في كل مراحل عمله الوزاري أو العسكري أو الحالي بوضوحه وصدقه في التعاطي مع الجميع، أهلًا به في النبطية التي تفتح بيوتها لكل محب ولكل مطمئن ولكل حريص، وهي التي عانت الكثير من الاعتداءات "الإسرائيلية" وقدمت أكثر من 130 شهيدًا من خيرة شبابها وأبنائها في الحرب الأخيرة ودمّرت أحيائها، تجد في زيارة الوزير شربل كل الترحيب".

وأبدى الوزير شربل سعادت لـ"وجوده في النبطية، هذه المدينة المقاومة البطلة، لقد شاهدت حجم الدمار الذي سببه العدوان "الإسرائيلي"، هذه المدينة كان وما زالت تاريخًا حافلًا بالنهوض كطائر الفينيق".

ولفت إلى أنّ "النبطية هي نموذج استثنائي في العيش المشترك الذي تحتضنه، وبالتقارب والوحدة، فلها منّا ولكل أهلها وللشيخ صادق كل المحبة والتقدير".

الكلمات المفتاحية