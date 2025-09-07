خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
مسيَّرة يمنيّة تضرب مطار "رامون" في النقب.. وإصابات في صفوف الصهاينة

2025-09-07 16:17
ضربت طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن، الأحد 7 أيلول/سبتمبر 2025، مطار "رامون" في منطقة النقب، في حين أكّد إعلام العدو الصهيوني وقوع إصابات، وسط حديثه عن فشل للمنظومات الدفاعية في رصد واعتراض المسيّرة.

وبعد أن تحدث إعلام العدو عن إطلاق 6 مسيّرات من اليمن خلال اليوم، أقرّ جيش الاحتلال بأنّ طائرة مُسيّرة أُطلقت أصابت صالة الركاب في مطار "رامون"، مشيرًا إلى أنّ "الجيش "الإسرائيلي" يُجري تحقيقًا في الحادث".

وكشفت وسائل إعلام العدو عن تحقيق أولي أجراه سلاح الجو "الإسرائيلي"، يشير إلى أنّه "لم ترصد أنظمة الكشف المبكّر الطائرة المسيّرة التي ضربت مطار "رامون" إطلاقًا. فقد أصابت المطار دون أي رصد مسبق، وبالتالي، لم يُفعّل أي إنذار في المطار ولم تُجرَ أي محاولات لاعتراضها".

بدوره، أعلن جهاز الإسعاف الصهيوني، عن سقوط 8 إصابات إثر سقوط المسيّرة في مطار "رامون".

إلى ذلك، أعلنت سلطة المطارات في كيان الاحتلال، عن "إغلاق المجال الجوي ووقف الرحلات في مطار "رامون" والسعى لإعادة العمل في أقرب وقت".
 

