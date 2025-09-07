خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي مستشار الإمام الخامنئي: إيران تُولي أهمية خاصة لاستقلال العراق واستقراره وتقدّمه

لبنان

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يُسلّم البابا لاوون كتابًا حول الحوار والسلام العالمي
لبنان

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يُسلّم البابا لاوون كتابًا حول الحوار والسلام العالمي

2025-09-07 17:09
15

شارك السيد علي السيد قاسم، بتكليف من نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في فعاليات "المؤتمر المريمي العالمي" في الفاتيكان، الذي اختتم أعماله باللقاء مع البابا لاوون الرابع عشر، حيث سلّم السيد قاسم لاوون الرابع عشر كتابًا رسميًا باسم المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، يختصر رأي الطائفة الإسلامية الشيعية في الحوار والسلام العالمي، انطلاقًا من وثيقة الإمام المؤسس السيد موسى الصدر.

وتكللت مشاركة السيد قاسم بسلسلة حوارات فعّالة على طاولة البحث العلمي، قدم خلالها مع عدد من الكرادلة والمطارنة والآباء والأكاديميين وباسم المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مجموعة توصيات لرئاسة المؤتمر، وهي كالتالي:

- تعزيز الحوار بين الأديان كخيار إنساني واستراتيجي دائم، والانتقال به من مستوى المجاملة إلى مستوى الشراكة الفعلية في مواجهة التحديات الأخلاقية والاجتماعية المعاصرة.

- إطلاق مبادرات مشتركة بين المؤسسات الإسلامية والمسيحية لتثبيت القيم الإلهيّة المشتركة (كرامة الإنسان، حماية الأسرة، الدفاع عن المظلومين).

- تشكيل لجنة متابعة دولية منبثقة من هذا المؤتمر، تعمل على صياغة برامج عملية في مجالات: التعليم، مكافحة الفقر، رعاية الأطفال والنساء، وحماية البيئة.

- إصدار نداء عالمي يطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤوليته في إيقاف الحروب والاعتداءات، وفي مقدمتها الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان وفلسطين، وصون القوانين والمواثيق الدولية.

- تفعيل الدور الأكاديمي والإعلامي في نشر ثقافة الحوار، والتصدّي لمحاولات تشويه صورة الأديان أو اختزالها في صراعات طائفية أو مذهبية.

- إحياء "القيم المريمية" كرمز للسلام والصفاء الروحي، وتحويلها إلى ثقافة مجتمعية تعزّز التضامن والتلاقي بين المؤمنين من مختلف الديانات.

الكلمات المفتاحية
لبنان المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الفاتيكان
إقرأ المزيد
المزيد
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يُسلّم البابا لاوون كتابًا حول الحوار والسلام العالمي
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يُسلّم البابا لاوون كتابًا حول الحوار والسلام العالمي
لبنان منذ 13 دقيقة
الموسوي: المطلوب اليوم التمسّك بمعادلة جديدة تحمي لبنان وتؤمّن دفاعه وتحرير أرضه
الموسوي: المطلوب اليوم التمسّك بمعادلة جديدة تحمي لبنان وتؤمّن دفاعه وتحرير أرضه
لبنان منذ 25 دقيقة
مروان شربل يزور الشيخ صادق: مدينة النبطية كانت وما زالت تاريخًا حافلًا بالنهوض
مروان شربل يزور الشيخ صادق: مدينة النبطية كانت وما زالت تاريخًا حافلًا بالنهوض
لبنان منذ ساعة
صلح مستقبلًا حيدر: لا يمكن الحديث عن سلاح المقاومة إلا بعد مناقشة استراتيجية دفاعية
صلح مستقبلًا حيدر: لا يمكن الحديث عن سلاح المقاومة إلا بعد مناقشة استراتيجية دفاعية
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يُسلّم البابا لاوون كتابًا حول الحوار والسلام العالمي
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يُسلّم البابا لاوون كتابًا حول الحوار والسلام العالمي
لبنان منذ 13 دقيقة
الحاج حسن: المطلوب من الحكومة أن تستعد لعدم الرضوخ للضغوط
الحاج حسن: المطلوب من الحكومة أن تستعد لعدم الرضوخ للضغوط
لبنان منذ ساعة
عز الدين: لن نسمح بإسقاط المقاومة وبدونها سيعيدوننا إلى مقولة قوة لبنان في ضعفه
عز الدين: لن نسمح بإسقاط المقاومة وبدونها سيعيدوننا إلى مقولة قوة لبنان في ضعفه
لبنان منذ 3 ساعات
برو: نتمنى أن تدرك الحكومة بأن العدو لا يفهم إلا لغة الصمود وعدم التنازل قابل الضغوط
برو: نتمنى أن تدرك الحكومة بأن العدو لا يفهم إلا لغة الصمود وعدم التنازل قابل الضغوط
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة