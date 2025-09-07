خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إيران

مستشار الإمام الخامنئي: إيران تُولي أهمية خاصة لاستقلال العراق واستقراره وتقدّمه
إيران

مستشار الإمام الخامنئي: إيران تُولي أهمية خاصة لاستقلال العراق واستقراره وتقدّمه

2025-09-07 17:13
11

أكّد مستشار الإمام السيد علي الخامنئي للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، على "العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط بين الشعبَيْن الإيراني والعراقي"، مشيرًا إلى أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُولي أهمية خاصة لاستقلال العراق واستقراره وتقدُّمه"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقال ولايتي، خلال لقائه رئيس "تيار الحكمة الوطني" العراقي السيد عمار الحكيم الذي يزور طهران، الأحد 7 أيلول/سبتمبر 2025، إنّ "هذه العلاقات مبنِية على المشتركات الدينية والثقافية وحسن الجوار"، مضيفًا: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ثقة بأنّ اعتماد العراق على المرجعية الدينية ودعم قادته الوطنيين سيمهّد لمستقبل واعد مليء بالنجاحات".

من جهته، أكّد السيد الحكيم أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تألّقت في الحرب التي شنّها الكيان الصهيوني ضدّها".

وتابع قائلًا: "القيادة الحكيمة لسماحة اية الله العظمى الخامنئي، والقوات المسلحة وتَلاحُم الشعب الايرانيين، والقاعدة الشعبية التي يتمتّع بها نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، كل ذلك قدّم صورة مهمة ومؤثّرة للعالم"، معتبرًا أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أظهرت أنّها تتمتّع بقدرات عالية، حيث كانت بعد 76 عامًا منذ تأسيس الكيان الصهيوني، أوّل دولة تستهدف هذا الكيان وتكسر هيبته الزائفة".

كما بيّن أنّ "سلوك الكيان الصهيوني هي علامة على فشل نظرية ""إسرائيل" الكبرى""، موضحًا أنّ "أحقّية مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه هذا الكيان باتت واضحة للجميع، وشعوب المنطقة المسلمة تعترف أكثر من أيّ وقت مضى بالدور المحوري لإيران".

وفي ختام اللقاء، "تبادل الجانبان وُجهات النظر حول آخر التطوّرات الإقليمية، بما في ذلك تحرُّكات الكيان الصهيوني وضرورة تضامن الدول الإسلامية في مواجهة التهديدات الخارجية، وأكّدا ضرورة توسيع التعاون الثنائي على مختلف المستويات"، بحسب "إرنا".
 

الكلمات المفتاحية
العراق الإمام الخامنئي عمار الحكيم علي اكبر ولايتي ايران
إقرأ المزيد
المزيد
مستشار الإمام الخامنئي: إيران تُولي أهمية خاصة لاستقلال العراق واستقراره وتقدّمه
مستشار الإمام الخامنئي: إيران تُولي أهمية خاصة لاستقلال العراق واستقراره وتقدّمه
إيران منذ 8 دقائق
قمتي شنغهاي وبريكس ونزع ترامب لقناع السلام محور اهتمام الصحف الإيرانية
قمتي شنغهاي وبريكس ونزع ترامب لقناع السلام محور اهتمام الصحف الإيرانية
إيران منذ 7 ساعات
تداعيات المشاركة بقمة شنغهاي والتحديات النووية محور اهتمام الصحف الإيرانية
تداعيات المشاركة بقمة شنغهاي والتحديات النووية محور اهتمام الصحف الإيرانية
إيران منذ يوم
إيران ردًا على خارجية اليابان وأستراليا: من استهدف منشآتنا النووية هو من أفشل الحوار
إيران ردًا على خارجية اليابان وأستراليا: من استهدف منشآتنا النووية هو من أفشل الحوار
إيران منذ يوم
مقالات مرتبطة
مستشار الإمام الخامنئي: إيران تُولي أهمية خاصة لاستقلال العراق واستقراره وتقدّمه
مستشار الإمام الخامنئي: إيران تُولي أهمية خاصة لاستقلال العراق واستقراره وتقدّمه
إيران منذ 8 دقائق
بغداد وطهران.. إرادات مشتركة لتعزيز المصالح ومواجهة التحديات 
بغداد وطهران.. إرادات مشتركة لتعزيز المصالح ومواجهة التحديات 
خاص العهد منذ 18 ساعة
عراقتشي: سوء الفهم مع قطر تمّت حلحلته كليًّا وليس هناك أيُّ خلاف
عراقتشي: سوء الفهم مع قطر تمّت حلحلته كليًّا وليس هناك أيُّ خلاف
إيران منذ يوم
وفد قيادي من حماس يبحث في الدوحة التطورات السياسية والميدانية مع عراقتشي 
وفد قيادي من حماس يبحث في الدوحة التطورات السياسية والميدانية مع عراقتشي 
إيران منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة