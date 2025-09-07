أكّد مستشار الإمام السيد علي الخامنئي للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، على "العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط بين الشعبَيْن الإيراني والعراقي"، مشيرًا إلى أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُولي أهمية خاصة لاستقلال العراق واستقراره وتقدُّمه"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقال ولايتي، خلال لقائه رئيس "تيار الحكمة الوطني" العراقي السيد عمار الحكيم الذي يزور طهران، الأحد 7 أيلول/سبتمبر 2025، إنّ "هذه العلاقات مبنِية على المشتركات الدينية والثقافية وحسن الجوار"، مضيفًا: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ثقة بأنّ اعتماد العراق على المرجعية الدينية ودعم قادته الوطنيين سيمهّد لمستقبل واعد مليء بالنجاحات".

من جهته، أكّد السيد الحكيم أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تألّقت في الحرب التي شنّها الكيان الصهيوني ضدّها".

وتابع قائلًا: "القيادة الحكيمة لسماحة اية الله العظمى الخامنئي، والقوات المسلحة وتَلاحُم الشعب الايرانيين، والقاعدة الشعبية التي يتمتّع بها نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، كل ذلك قدّم صورة مهمة ومؤثّرة للعالم"، معتبرًا أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أظهرت أنّها تتمتّع بقدرات عالية، حيث كانت بعد 76 عامًا منذ تأسيس الكيان الصهيوني، أوّل دولة تستهدف هذا الكيان وتكسر هيبته الزائفة".

كما بيّن أنّ "سلوك الكيان الصهيوني هي علامة على فشل نظرية ""إسرائيل" الكبرى""، موضحًا أنّ "أحقّية مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه هذا الكيان باتت واضحة للجميع، وشعوب المنطقة المسلمة تعترف أكثر من أيّ وقت مضى بالدور المحوري لإيران".

وفي ختام اللقاء، "تبادل الجانبان وُجهات النظر حول آخر التطوّرات الإقليمية، بما في ذلك تحرُّكات الكيان الصهيوني وضرورة تضامن الدول الإسلامية في مواجهة التهديدات الخارجية، وأكّدا ضرورة توسيع التعاون الثنائي على مختلف المستويات"، بحسب "إرنا".



