وجّه وزیر الخارجیة الإیرانیة، عباس عراقتشي، رسالة إلى بریطانیا وفرنسا وألمانیا قال فیها: "من مصلحتکم أنْ تغیّروا مسارکم".

وقال عراقتشي، في مقالة نشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية، إنّ "أوروبا وجدت نفسها لأکثر من عقدین في قلب الأزمة المفتعَلة والمستمرّة حول البرنامج النووي السلمي لإیران"، مشیراً إلى أنّ "دورها یعکس بصورة کبیرة طبیعة توازن القوى في الساحة الدولیة".

وأضاف أنّ "أوروبا التي کانت في السابق قوة وسطیة تسعى إلى کبح جماح الولایات المتحدة والحدّ من أهدافها القصوى فی المنطقة، تحوّلت الیوم إلى مسهِّل لطموحات واشنطن المفرِطة".

وتحدّث وزیر الخارجیة الإیرانية عن إعلان الدول الأوروبیة الثلاث، بریطانیا وفرنسا وألمانیا، الأسبوع الماضي، عن تفعیلها لآلیة إعادة فرض العقوبات الأممیة على إیران (آلية الزناد)، فاعتبر عراقتشي أنّ "هذه الآلیة صُمِّمت لمعاقبة عدم تنفیذ الالتزامات الجوهریة الواردة في الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقّعته إیران مع "الترویکا" الأوروبیة (الدول الثلاث) والولایات المتحدة وروسیا والصین".

وإذ رأى أنّ تحرُّك الدول الأوروبیة الثلاث "یفتقر تمامًا إلى أي أساس قانوني"، أوضح أنّ "السبب الرئیس لذلك هو تجاهلها تسلسل الأحداث التي دفعت إیران إلى اتخاذ إجراءات تعویضیة مشروعة في إطار الاتفاق النووي نفسه".

كما اعتبر أنّ "الدول الأوروبیة الثلاث ترید أن یُطوَى في الذاکرة أنّ الولایات المتحدة، لا إیران، هي التي انسحبت بشکل آحادي من الاتفاق النووي".

وتابع قائلًا: "هذه الدول تَغضُّ الطرف عن حقیقة أنّها لم تلتزم بتعهداتها فی إطار الاتفاق فحسب، بل وصلت بها الجرأة إلى الترحیب العلني بالقصف الذي استهدف إیران في حزیران/یونیو الماضي".

