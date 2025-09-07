خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

الشيخ الخطيب يتوجه إلى طهران للمشاركة في مؤتمر الوحدة الإسلامية
لبنان

الشيخ الخطيب يتوجه إلى طهران للمشاركة في مؤتمر الوحدة الإسلامية

2025-09-07 18:11
53

غادر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، بعد ظهر اليوم الأحد 7 أيلول/سبتمبر، إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في المؤتمر التاسع والثلاثين للوحدة الإسلامية الذي ينعقد بين 8 و10 أيلول الجاري في قصر المؤتمرات في العاصمة الإيرانية.

وسيلقي الشيخ الخطيب كلمة في المؤتمر، يسلّط فيها الأضواء على الواقع اللبناني الراهن، في ظل العدوان الصهيوني المستمر، كما يلتقي عددًا من الوفود المشاركة في المؤتمر.

 

لبنان أسبوع الوحدة الإسلامية الشيخ علي الخطيب طهران
