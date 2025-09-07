أعلن رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، الأحد 7 أيلول/سبتمبر 2025، عن استقالته من منصبه، بعدما خسر حزبه غالبيته في مجلسَي البرلمان.

وقال إيشيبا: "قرّرتُ الاستقالة من منصبي رئيسًا لـ"الحزب الليبرالي الديمقراطي"" الذي حكم اليابان بصورة شبه متواصلة على مدى عقود.

وفي وقت سابق الأحد، قالت هيئة "الإذاعة والتلفزيون اليابانية"، في تقرير، إنّ "رئيس الوزراء قرّر التنحّي من منصبه، في خطوة تسبق قرار حزبه "الليبرالي الديمقراطي" المنتظَر بشأن إجراء انتخابات مبكرة على قيادته.

وذكَرت الهيئة أنّ إيشيبا "سيستقيل لتجنُّب المزيد من الانقسام داخل حزبه الحاكم".

وأتى التقرير قبل يوم واحد من الموعد المتوقَّع لاتخاذ الحزب قرارًا رسميًا في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، عقب هزيمته الساحقة في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة التي شهدت فقدان ائتلاف "الحزب الليبرالي الديمقراطي" وحزب "كوميتو" أغلبيته.

ومن المتوقَّع أنْ تُلقي استقالة إيشيبا بظلالها على عملة الين والسندات الحكومية، إذ يؤدّي تَفاقُم الغموض السياسي لمزيد من المخاوف بشأن السياسة المالية في البلاد، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأميركية للأنباء.

كما أنّ العملة اليابانية جاءت من الأسوأ أداءً بين أكبر 10 عملات عالميًا الأسبوع الماضي، بينما بلغت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل أعلى مستوياتها في عقود، وفق "بلومبرغ".



