نعى تجمع علماء جبل عامل، في بيان الأحد 7 أيلول/سبتمبر 2025، العالم المربي المجاهد سماحة العلامة السيد عبد الصاحب فضل الله، نجل آية الله السيد عبد المحسن فضل الله (قده).

وقد قضى السيد عبد الصاحب فضل الله، معظم حياته في طلب العلم والتدريس والتبليغ مرابطًا في جبل عامل مع أهل بلدته الصامدين ومع المجاهدين الذين تربوا على يدي المرحوم والده السيد عبد المحسن فضل الله، مرشد هيئة علماء جبل عامل.

كما كان السيد فضل الله عضوًا عاملًا في الهيئة الإدارية لتجمع علماء جبل عامل حتى وفاته.

هذا، وتتم مراسم الصلاة على جثمانه الطاهر ويوارى في ثرى جبانة بلدة خربة سلم يوم الاثنين الواقع فيه 8 أيلول 2025 الموافق لـ15 ربيع الأول 1447، وذلك عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

الكلمات المفتاحية