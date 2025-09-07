خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي القوات المسلحة اليمنية: نفّذنا بنجاح عملية واسعة بمسيَّرات على أهداف صهيونية 

عربي ودولي

عربي ودولي

"واشنطن بوست": الركود يهدّد الولايات المتحدة

2025-09-07 19:52
30

ذكَرت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ "الولايات المتحدة قد تدخل في حال ركود قبل أنْ تشهد "العصر الذهبي" الذي وعد به الرئيس دونالد ترامب، في ظل ضعف نمو الوظائف وارتفاع التضخّم".

وأوضحت الصحيفة أنّ "الاقتصاد الأميركي بدأ العام (2025) بمعدّل نمو سنوي بلغ 2.4 في المئة في الربع الأخير من عام 2024، مع إضافة 323 ألف وظيفة في كانون أول/ديسمبر".

إلّا أنّ "الأرقام الأخيرة جاءت أقل تفاؤلًا، بحسب الصحيفة، مستدلّة بما أعلن عنه مكتب إحصاءات العمل من أنّ الاقتصاد أضاف 22 ألف وظيفة فقط في آب/أغسطس، وهو ما يعني أنّ سوق العمل قد تجمّد منذ إطلاق ترامب حملته التاريخية للرسوم الجمركية في نيسان/أبريل (2024)".

لكنْ، باستثناء فترات الركود، لم تشهد الولايات المتحدة توظيفًا بهذا الضعف مقارنة بحجم اقتصادها منذ أكثر من 60 عامًا، وفق ما أشار إليه جايسون فورمان المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وسارع ترامب ومستشاروه إلى توجيه أصابع الاتهام نحو الاحتياطي الفيدرالي ومكتب إحصاءات العمل، داعين الأميركيين إلى "التحلّي بالصبر".

بيد أنّ "واشنطن بوست" لفتت الانتباه إلى أنّ "الإدارة (الأميركية) تواجه صعوبة في إقناع الجمهور بأنّ ضعف سوق العمل سيكون عابرًا، خصوصًا مع ارتفاع مستويات التضخّم إلى أعلى معدّلاتها منذ 4 عقود".

وبعد ساعات من صدور تقرير الوظائف المخيّب للآمال، جدّد ترامب هجومه على بنك الاحتياطي الفيدرالي، مطالبًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية، وهو طرح لا يلقى دعمًا يُذكَر بين خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الاقتصاد دونالد ترامب اميركا
إقرأ المزيد
المزيد
القوات المسلحة اليمنية: نفّذنا بنجاح عملية واسعة بمسيَّرات على أهداف صهيونية 
القوات المسلحة اليمنية: نفّذنا بنجاح عملية واسعة بمسيَّرات على أهداف صهيونية 
عربي ودولي منذ ساعة
"واشنطن بوست": الركود يهدّد الولايات المتحدة
عربي ودولي منذ ساعة
"إلبيت سيستمز" الصهيونية لصناعة الأسلحة تغلق مصنعها في بريطانيا
عربي ودولي منذ ساعتين
استقالة رئيس وزراء اليابان 
استقالة رئيس وزراء اليابان 
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
"واشنطن بوست": الركود يهدّد الولايات المتحدة
عربي ودولي منذ ساعة
استقالة رئيس وزراء اليابان 
استقالة رئيس وزراء اليابان 
عربي ودولي منذ ساعتين
عراقتشي لأوروبا: من مصلحتکم أنْ تغیّروا مسارکم
عراقتشي لأوروبا: من مصلحتکم أنْ تغیّروا مسارکم
إيران منذ 3 ساعات
فرنسا ردًا على الاتهامات الأميركية: الاعتراف بدولة فلسطين لا يعرقل مفاوضات غزة
فرنسا ردًا على الاتهامات الأميركية: الاعتراف بدولة فلسطين لا يعرقل مفاوضات غزة
عربي ودولي منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة