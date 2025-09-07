خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء الأحد 7 أيلول/سبتمبر 2025، عن تنفيذ سلاح الجو المُسيَّر لديها عملية عسكرية واسعة استهدفت أهدافًا صهيونية عدة في مناطق النقب وأم الرشراش (إيلات) وعسقلان وأسدود ويافا، مؤكّدةً أنّ "العملية حقَّقت أهدافها بنجاح وفشلت المنظومات الاعتراضية "الإسرائيلية" والأميركية في رصد واكتشاف عدد منها".

وقالت القوات اليمنية، في بيان، إنّ "طائرة مُسيَّرة أُطلقت على مطار "رامون" وأصابته بشكل مباشر وتسبَّبت في إيقاف المطار ووقف حركة الملاحة فيه، وثلاث طائرات مُسيَّرة أُطلقت على هدفَين عسكريين حسّاسين في النقب، ومُسيَّرة على هدف حيوي في عسقلان، ومُسيَّرة أخرى على مطار "اللد" (بن غوريون)، ومُسيَّرتان على هدف حيوي في منطقة أسدود".

وأشارت إلى أنّ العملية أتت "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزّاء، وردًّا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وتأكيدًا على ثبات موقف اليمن في معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"".

كما جدّدت تأكيدها أنّها "ستصعّد من عملياتها العسكرية ولن تتراجع عن موقفها المساند لغزة مهما كانت التّبعات والعواقب"، مشيرةً إلى أنّ اليمن يُطوّر من أداء أسلحته حتى تكون أكثر تأثيرًا وفاعلية".

وفي حين ذكَّرت القوات اليمنية جميع شركات الملاحة الجوية بأنّ "المطارات داخل فلسطين المحتلة غير آمنة وسيتم استهدافها بشكل مستمر"، أعادت تأكيدها بأنّها "لا تتحمّل أيّ تبعات في ذلك" وأنّ "على الشركات سرعة مغادرة فلسطين المحتلة وعدم العودة إلى تلك المطارات كونها أصبحت غير آمنة".

وخاطبت القوات اليمنية الصهاينة بالقول: "قواتنا المسلحة ستثبت لكم أنّ قيادتكم الحمقى فقط تستغبيكم بتطميناتها لكم، فلدينا ما يُصيب أنظمة الحماية والأهداف الحساسة، والأيام المقبلة ستكشف لكم ذلك".

