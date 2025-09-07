شهدت سماء لبنان والعالم، مساء الأحد 7 أيلول/سبتمبر 2025، خسوفًا قمريًا كليًا نادرًا، حيث غطى ظل الأرض قرص القمر بنسبة بلغت 136.2%.

وخلال الخسوف، برزت ظاهرة قمر الدم التي تُلوّن قمر الأرض باللون الأحمر، وتتشكل عندما تكون الشمس والأرض والقمر على خط واحد تمامًا بهذا الترتيب، ويكون القمر في طور البدر.

يتحول لون القمر إلى الأحمر أثناء انزلاقه داخل ظل الأرض الذي يحجب أشعة الشمس، فيفقد تدريجيًا بريقه الأبيض.

وتستمر هذه الظاهرة الفلكية لمدة 5 ساعات و27 دقيقة منذ بدايتها بعد غروب الشمس وحتى نهايتها عند الساعة 11 من مساء الأحد، بينما بلغ زمن الخسوف الجزئي 3 ساعات و19 دقيقة، والخسوف الكلي ساعة و22 دقيقة. وكان المشهد مرئيًا في مناطق واسعة من العالم، منها أوروبا وأفريقيا وأستراليا وأجزاء من الأميركيتين.

ويُعد هذا الخسوف الكلي للقمر، وهو الثاني خلال هذا العام بعد الخسوف الذي رُصد في آذار/مارس الماضي، تمهيدًا للكسوف الشمسي الكبير المتوقع في 12 آب/أغسطس 2026.

