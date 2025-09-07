خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

لبنان

قطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي (عج) ينظّم دورة
لبنان

قطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي (عج) ينظّم دورة "القائد الشهيد إبراهيم إبراهيم"

2025-09-07 22:41
42
أحمد الغربي - مراسل

9 مقالاً

ضمن البرنامج التدريبي لإعداد القادة في كشافة الإمام المهدي (عج)، نظّم قطاع صيدا دورة قائد المستوى الأول بعنوان "دورة القائد الشهيد إبراهيم إبراهيم"، بمشاركة 18 قائدًا من أفواج: صيدا، حارة صيدا، عين الحلوة وعبرا.

امتدّت الدورة على مدى 4 أيام، وتضمّنت ورشًا متنوّعة في مجالات القيادة الكشفية، إضافةً إلى تدريبات عملية عزّزت روح التعاون والعمل الجماعي، ما أتاح للمشاركين اكتساب مهارات وخبرات جديدة تُسهم في تطوير قدراتهم وتعزيز أدائهم ضمن مهامهم القيادية.

واختُتمت الدورة بكلمة ألقاها قائد القطاع الحاج بلال جوني، نوّه فيها بـ"جهود القادة والمتدرّبين" وأثنى على "التزامهم وروحهم العالية"، مؤكّدًا "أهمية مواصلة التدريب والتطوير لخدمة الحركة الكشفية". 

وجرى بعد ذلك الإعلان عن أسماء المُجَلّين، وتَسلَّم المشاركون إفادات إتمام الدورة وسط أجواء من الفرح والحماس.

الكلمات المفتاحية
لبنان الشهداء صيدا كشافة الامام المهدي (عج)
إقرأ المزيد
المزيد
قطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي (عج) ينظّم دورة
قطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي (عج) ينظّم دورة "القائد الشهيد إبراهيم إبراهيم"
لبنان منذ ساعتين
خسوف كلّي للقمر يزيّن سماء لبنان والعالم
خسوف كلّي للقمر يزيّن سماء لبنان والعالم
لبنان منذ 3 ساعات
المقداد: لا يمكن الحديث عن سلاح ‏المقاومة أو استراتيجية دفاعية إلّا بعد تحقّق الشروط
المقداد: لا يمكن الحديث عن سلاح ‏المقاومة أو استراتيجية دفاعية إلّا بعد تحقّق الشروط
لبنان منذ 3 ساعات
تجمع علماء جبل عامل ينعى العلامة السيد عبد الصاحب فضل الله
تجمع علماء جبل عامل ينعى العلامة السيد عبد الصاحب فضل الله
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
قطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي (عج) ينظّم دورة
قطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي (عج) ينظّم دورة "القائد الشهيد إبراهيم إبراهيم"
لبنان منذ ساعتين
خسوف كلّي للقمر يزيّن سماء لبنان والعالم
خسوف كلّي للقمر يزيّن سماء لبنان والعالم
لبنان منذ 3 ساعات
تجمع علماء جبل عامل ينعى العلامة السيد عبد الصاحب فضل الله
تجمع علماء جبل عامل ينعى العلامة السيد عبد الصاحب فضل الله
لبنان منذ 5 ساعات
الشيخ الخطيب يتوجه إلى طهران للمشاركة في مؤتمر الوحدة الإسلامية
الشيخ الخطيب يتوجه إلى طهران للمشاركة في مؤتمر الوحدة الإسلامية
لبنان منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة