ضمن البرنامج التدريبي لإعداد القادة في كشافة الإمام المهدي (عج)، نظّم قطاع صيدا دورة قائد المستوى الأول بعنوان "دورة القائد الشهيد إبراهيم إبراهيم"، بمشاركة 18 قائدًا من أفواج: صيدا، حارة صيدا، عين الحلوة وعبرا.

امتدّت الدورة على مدى 4 أيام، وتضمّنت ورشًا متنوّعة في مجالات القيادة الكشفية، إضافةً إلى تدريبات عملية عزّزت روح التعاون والعمل الجماعي، ما أتاح للمشاركين اكتساب مهارات وخبرات جديدة تُسهم في تطوير قدراتهم وتعزيز أدائهم ضمن مهامهم القيادية.

واختُتمت الدورة بكلمة ألقاها قائد القطاع الحاج بلال جوني، نوّه فيها بـ"جهود القادة والمتدرّبين" وأثنى على "التزامهم وروحهم العالية"، مؤكّدًا "أهمية مواصلة التدريب والتطوير لخدمة الحركة الكشفية".

وجرى بعد ذلك الإعلان عن أسماء المُجَلّين، وتَسلَّم المشاركون إفادات إتمام الدورة وسط أجواء من الفرح والحماس.

الكلمات المفتاحية