خاص العهد

شكوى من المحامية الخنسا إلى النيابة العامة ضدّ مُحرّضين على الطائفة الشيعية 
2025-09-08 10:43
134

تقدمت المحامية مي الخنساء بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية ضدّ كل من: الوزيرة السابقة مي أنطوان شدياق والنائب بوليت سيراكان ياغوبيان(بولا يعقوبيان) وانطوان موسى زهرا والمسؤول الإعلامي في القوات اللبنانية شارل الفرد جبور، وكل من يظهره التحقيق فاعلًا أو متدخلًا أو شريكًا او محرضًا بموضوع الإساءة إلى الدين الإسلامي وللطائفة الشيعية والمس بالشعور الديني وإشعال الفتنة وممارسة الإرهاب النفسي وإنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الاجتماعي والنيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة، وتحريض على القتال بين أبناء الوطن والإساءة إلى دولة إيران الصديقة والمسؤولين فيها ومخالفة الدستور اللبناني والقوانين الدولية.

الخنساء قالت، في الإخبار الذي قدّمته، إن المخبّر عنهم يعملون يوميًا على إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وتحريض فئة من الشعب على الطائفة الشيعية، في محاولةٍ لجرّ البلد لحرب أهلية، في حال استمروا على هذا المنوال.

وطالبت المحامية مي الخنساء النيابة العامة التمييزية التحقيق مع هؤلاء وآخرين سيظهرهم التحقيق، وإلزامهم بوقف حملاتهم العدائية والطائفية، والتي فيها تعاطف مع العدو الصهيوني وتحرضه على قتل أبناء الطائفة الشيعية وتدمير منازل هؤلاء وتوقيفهم، وإحالتهم أمام القضاء المختص.

للاطلاع على الملف إضغط هنا

الكلمات المفتاحية
لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران المسلمون الشيعة
