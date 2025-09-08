اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الاثنين (08 أيلول 2025)، بكلمة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي الأخيرة وتحليلها، كما تطرقت إلى الوضع العالمي والإقليمي الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لبسط سيطرتها على قرارات الدول جميعًا؛ حتى الدول الأوروبية.

الوحدة الحلقة المفقودة في العالم الإسلامي

في البداية، كتبت صحيفة "كيهان": "في كل عام، ونحن نقترب من ذكرى مولد نبي الإسلام العظيم محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- يبدو وكأن شيئًا لم يحدث في جغرافية العالم الإسلامي، خلال العام الماضي، هذا العالم الذي عاش في سلام وطمأنينة، بعيدًا عن أي توتر أو حرب! يسعى المفكرون والسياسيون والإعلاميون وغيرهم إلى إبراز أعظم سمات نبي الإسلام، وهي وحدة المجتمع الإسلامي بعقد المؤتمرات والاجتماعات".

وأضافت: "هناك العديد من المؤتمرات والاجتماعات والاجتماعات التي تملأ الفضاء الإعلامي في الدول الإسلامية، وبالطبع، إلى حد أكبر، الفضاء الإعلامي في إيران الإسلامية. لا ننكر أن لا تأثير لها في صحوة الأمم، وهو أمر طبيعي، ولولا ذلك، لما شهدنا اليوم، ونحن نواجه الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة، احتجاجات وتجمعات مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم. لكن لنكن منصفين، أين استطاعت هذه المؤتمرات والندوات توحيد المجتمعات الإسلامية ضد الكيان الصهيوني؟ حتى من حيث مدة الاحتجاجات ضد جرائم الكيان الصهيوني في غزة، أين يُقارن المتظاهرون في الدول غير الإسلامية بنظيرهم في الدول الإسلامية؟ أحيانًا تكون هذه الاحتجاجات في الدول الإسلامية ضعيفةً وباهتةً، مع أن قائد الثورة الحكيم، بحسب قوله يرى قضية الوحدة ليست تكتيكًا، هي مبدأ قرآني. صحيحٌ اليوم أن هؤلاء البريطانيين والفرنسيين والأمريكيين وعشرات غيرهم من المواطنين غير المسلمين - على الرغم من كل القيود التي تفرضها حكوماتهم على تنظيم مسيرات مناهضة للحرب ضد الصهاينة قتلة الأطفال - لا يدركون هوية الأمة الإسلامية كما ينبغي أن تدركها الدول الإسلامية، إلا أن مناهضة الظلم والرغبة في العدالة غريزتان في بني البشر، ولذلك خرج مئات الآلاف إلى شوا

وتابعت الصحيفة: "في العام الماضي، أكد قائد الثورة الإسلامية هوية الأمة الإسلامية، قائلاً: إن قضية هوية الأمة الإسلامية جوهرية تتجاوز الحدود القومية والحدود الجغرافية لا تُغيّر حقيقة الأمة الإسلامية وهويتها... إن تجاهل المسلم لمعاناة مسلم آخر في غزة أو في أي مكان آخر من العالم مخالفٌ للتعاليم الإسلامية... واليوم، من الواجبات الأساسية نصرة المظلومين في غزة وفلسطين، ومن يُخالف هذا الواجب سيُسأل حتمًا أمام الله. إن ضرورة هذه الكلمات مهمة؛ لأن الغرب المتوحش، والذي يعدّ حقوق الإنسان حتى قبل 300 عام شيئًا غامضًا ووهميًا ولم يعترف بأي شيء باسم الحضارة، اليوم، بعكس حقائق ماضيه، بتقسيم الدول والأديان، استبعد المسلمين من دائرة الحضارة الإنسانية بوسمهم المتطرفين والإرهابيين، متناسيًا ماضيه الوحشي ومقدمًا نفسه أنه صاحب الحضارة الإنسانية. هذا بينما إذا كان العالم الإسلامي اليوم محاصرًا ببعض السلوكيات المتطرفة مثل الإرهاب، فإن جميع هذه السلوكيات هي نتيجة تخطيط وتوجيه من نفس الغرب الذي يدعي الحضارة الإنسانية. هل الأحداث التي شهدناها في السنوات الماضية واليوم، في مواجهة الإرهابيين المسلحين مثل الجولاني في سوريا أو النظام الصهيوني في غزة وغيرها من الأراضي المحتلة، وقتل النساء والأطفال المضطهدين، هي نتاج العالم الإسلامي أم أن هذه الجماعات الإرهابية التي ترتكب جرائم في مختلف المناطق الإسلامية كل يوم بأشكال حكومية وغير حكومية، متعلمة من حضاريي الغرب؟! إن تذمر قائد الثورة الحكيم، بحضور ضيوف مؤتمر الوحدة الدولي، من أداء علماء العالم الإسلامي، واعتباره الإجراءات المتخذة لتحقيق الوحدة غير كافية حتى الآن، ودعوته إلى حشد أكبر للمؤيدين والعلماء في العالم الإسلامي، يُظهر أن المسلمين، بالنظر إلى تاريخهم الحضاري وإدراكهم أن الإسلام كان دائمًا رائدًا وصاحب الكلمة الفصل في قضايا مهمة مثل تمدين المجتمع وإدارته، والاقتصاد وتوزيع السلطة والثروة، والحرب والسلام، والسياسة الداخلية والخارجية، وإقامة العدل ومواجهة الظلم والظالمين، فلماذا يتأثرون الآن بأوهام الغرب الكاذبة، ولا يرون أنفسهم مرجعًا فكريًا ودليلًا لعالم اليوم؟ في الوقت الذي كان فيه المسلمون يطورون وصفة عملية لإدارة المجتمع العالمي، وإدارة أبعد نقطة في شرق آسيا إلى قلب أفريقيا وأوروبا، بقيت أوروبا وأمريكا في أبجديات السياسة والاقتصاد الأولية".

خلصت الصحيفة إلى أن: "السؤال الجوهري هو: لماذا يظل العالم الإسلامي، بأكثر من مليار ونصف المليار نسمة وتريليونات الدولارات من الموارد الاقتصادية والعسكرية وغيرها، مشتتًا عاجزًا، غير مبالٍ بمصيره، ومتفرجًا فحسب؟ مصير بدأ بهجوم النظام الصهيوني الوحشي على غزة، واستمر بالهجوم على لبنان، وغزو الأراضي السورية، وفي المستقبل، إن لم تكن هناك مقاومة، لن يكون العراق ومصر والأردن وغيرها آمنين أيضًا. لماذا لا يتّحد المسلمون ضد جرائم هذا النظام الصارخة؟".

أوروبا هي الميسّر لتجاوزات واشنطن

بدورها، كتبت صحيفة "رسالت": "يعكس دور أوروبا، من نواحٍ عديدة، الوضع الأوسع لعلاقات القوة على الساحة الدولية. فبعد أن كانت قوة معتدلة تسعى لاحتواء طموحات أمريكا الأكثر طموحًا في منطقتنا، أصبحت الآن مُيسّرًا لتجاوزات واشنطن. في الأسبوع الماضي، أعلنت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) أنها فعّلت عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران؛ وقد صُممت هذه الآلية لمعاقبة عدم تنفيذ الالتزامات الرئيسة في الاتفاق النووي لعام 2015 الموقع بين إيران والدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة والصين وروسيا. لا تستند هذه الخطوة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث إلى أي أساس قانوني، ويرجع ذلك أساسًا إلى تجاهلها لتسلسل الأحداث التي أدت إلى اتخاذ إيران تدابير قانونية تصحيحية بموجب الاتفاق النووي. تريد الدول الأوروبية الثلاث أن ينسى العالم أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة وليس إيران. كما تتجاهل حقيقة أنها لم تفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق فحسب، بل رحبت أيضًا بوقاحة بقصف إيران في الحرب الأخيرة. وكما أكدت الصين وروسيا أيضًا، فإن التنفيذ الانتقائي للالتزامات الدولية من قبل الدول الأوروبية الثلاث يجعل إجراءاتها لاغية وباطلة.

وختمت: "قد يبدو أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تتصرف بدافع الحقد، لكن الحقيقة هي أنها تسلك مسارًا خطيرًا، عمدًا وبكل تركيز، مفترضةً أن هذا قد يمنحها مقعدًا على طاولة المفاوضات بشأن قضايا أخرى. هذا خطأ فادح سيعود عليها بالضرر لا محالة. أوضح الرئيس ترامب أنه ينظر إلى الدول الأوروبية الثلاث لاعبين ثانويين، ويتجلى ذلك في تهميش أوروبا عن قضايا مصيرية لمستقبلها، بما في ذلك أزمة روسيا وأوكرانيا".

دولارات نتنياهو ورقصة علم نظام الجولاني

أما صحيفة "وطن أمروز" فجاء فيها: "في يوم السبت، الخامس من سبتمبر/أيلول، وبعد أسابيع من الدعاية، نظمت منظمة مجاهدي خلق تجمعًا في ساحة أتوميوم في بروكسل، بلجيكا، لإظهار قوتها أمام الجمهورية الإسلامية. كان من المفترض أن يُقدم هذا التجمع، الذي نُظم بذريعة الذكرى الستين لتأسيس هذه الجماعة الإرهابية مجاهدي خلق كقوة حية ومؤثرة من خلال جمع الإيرانيين المعارضين للجمهورية الإسلامية. إلا أنه، خلافًا لتوقعات المعارضة، لاقى هذا التجمع مصيرًا مشابهًا للتجمعات السابقة، وتحول إلى فضيحة تاريخية كشفت عن سلسلة من الخداع والاستغلال غير الأخلاقي والخيانة الصارخة لمصالح الأمة الإيرانية. لجأت منظمة مجاهدي خلق، التي تعاني منذ سنوات من أزمة نقص المؤيدين الحقيقيين داخل إيران، والتي واجهت كراهية الشعب الإيراني لعقود، إلى حيل سخيفة لملء ساحة أتوميوم في بروكسل. وبتكاليف باهظة، جلبت أكثر من 3000 مهجّر أوكراني ومواطنين من دول أوروبية مثل بولندا وألمانيا إلى التجمع، تُظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي للحاضرين في المسيرة أعلامًا أوكرانية بين الحشد، ليس كعلامة على التضامن، ولكنها بصفتها دليلًا على الاستغلال المخزي للاجئي الحرب الذين كانوا حاضرين مقابل المال؛ وهو فعل يُظهر عمق يأس منظمة مجاهدي خلق لدرجة أنهم لا يستطيعون حتى جمع بضع مئات من الإيرانيين الحقيقيين لدعمهم.

لكن الخداع لم ينته عند هذا الحد. ففي محاولة يائسة لتضخيم الحشد، أعلنت منظمة مجاهدي خلق علنًا عن تعاونها مع الجماعات الإرهابية. تُظهر الصور ومقاطع الفيديو المنشورة من المسيرة بوضوح وجود أعلام الجيش السوري الحر والحكومة المتمردة الحالية في ذلك البلد. أظهر التلويح بعلم نظام الجولاني في مسيرة بروكسل الأخيرة أن منظمة مجاهدي خلق مستعدة للتحالف مع جماعات لا علاقة لها بالشعب الإيراني ويكرهها حتى معارضو الحكم الإيراني من أجل ملء فراغ شرعيتها".

بحسب الصحيفة، لم يكن هذا العرض الهزلي ممكنًا لولا الدعم المالي والسياسي الأجنبي. تشير بعض التقارير الإخبارية إلى أن منظمة "مجاهدي خلق" تلقت 5 ملايين دولار من النظام الصهيوني لعقد هذه المسيرة؛ الأموال التي دفعت مقابل الخدمات الخاصة التي قدمتها هذه المجموعة الصغيرة خلال الحرب التي فرضتها "إسرائيل" على إيران لمدة 12 يومًا. هذه الأموال القذرة، والتي تعد جزءًا من سلسلة طويلة من التعاون بين منظمة مجاهدي خلق وتل أبيب لإضعاف إيران، كشفت مرة أخرى عن الوجه الحقيقي لمنظمة مجاهدي خلق".

