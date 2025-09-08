شدّد رئيس الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين في لبنان، الشيخ حسان عبد الله، على أهمية الوحدة بين المسلمين بمواجهة العدوّ الصهيوني. وبمناسبة المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، لفت الشيخ عبد الله إلى أن الأمة الإسلامية تواجه اليوم أخطر التحديات في تاريخها المعاصر، وتتعرّض لحملة ظالمة تستهدف هُويَّتها، مشددًا على أنها "لا يمكن أن تستعيد عزتها وكرامتها إلا من خلال الوحدة الإسلامية".

وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري، أضاف الشيخ عبد الله إن: "الفرصة متاحة اليوم أمام الأمة لتعود إلى وحدتها، وتواجه الحملة الظالمة والعنيفة على الإسلام وعزة المسلمين من خلال التصدي بصف موحّد لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني".

وتابع رئيس الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين: "لا يمكن مواجهة هذه الحملة الظالمة والاستكبار العالمي إلا كأمة واحدة، ويجب أن نقاتل أمة الكفر كافة كما يقاتلوننا كافة، فنحن بحاجة اليوم إلى الوحدة الإسلامية لنكون أقوياء وأعزاء".

ورأى الشيخ حسان عبد الله أن "العدو الصهيوني ومعه الاستكبار العالمي يدركان أنْ لا سبيل للقضاء على أمتنا ودولتنا إلا بإشعال الفتنة بين أبنائها"، داعيًا إلى "التصدي لهذا المخطّط عبر التمسك بالإسلام المحمدي الأصيل والعمل على ربط أواصر الأخوة بين المسلمين".

