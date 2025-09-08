خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي "هآرتس": أميركا تخلّت عن "إسرائيل" في مواجهة اليمن

عين على العدو

لقاء سوري
عين على العدو

لقاء سوري "إسرائيلي" مرتقب لإعلان اتفاق أمني بين الجانبيْن

2025-09-08 12:59
34

يتوقع أن يجري اجتماع، هذا الأسبوع، بين اليد اليمنى لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الوزير رون ديرمر، وبين وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، وذلك نقلًا عن مصادر صهيونية وسورية وفق ما نقلت قناة "كان الإسرائيلية".

وبحسب القناة فإن من يعمل على عقد اجتماع كهذا، وهو سيكون الاجتماع الثالث أو الرابع بين الاثنين، هم الأمريكيون وبشكل أدق نحن نتحدث عن توم براك، مبعوث ترامب الى المنطقة، الذي يدفع بالجانبين الى التوصل لاتفاق ما.

ولفتت القناة الى توقيت هذا الاجتماع إذا عقد اللقاء هذا الأسبوع، فقالت "نحن نتحدث عن عدة أسابيع قبل الجلسة العامة للأمم المتحدة، حيث يأمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعلن عن اتفاق، أو اتفاق أمني أو تفاهمات سياسية بين "إسرائيل" وسورية".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني سورية
إقرأ المزيد
المزيد
​​​​​​​مساعٍ
​​​​​​​مساعٍ "إسرائيلية" في أميركا لدعم إقرار "السيادة" على الضفة
عين على العدو منذ 27 دقيقة
اعتراف
اعتراف "إسرائيلي": اليمنيون لم يتراجعوا بل زادوا وتيرة إطلاق النار
عين على العدو منذ 42 دقيقة
مستوطنو حيفا: مصافي النفط هنا قنبلة موقوتة
مستوطنو حيفا: مصافي النفط هنا قنبلة موقوتة
عين على العدو منذ 50 دقيقة
"هآرتس": أميركا تخلّت عن "إسرائيل" في مواجهة اليمن
عين على العدو منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
​​​​​​​مساعٍ
​​​​​​​مساعٍ "إسرائيلية" في أميركا لدعم إقرار "السيادة" على الضفة
عين على العدو منذ 27 دقيقة
اعتراف
اعتراف "إسرائيلي": اليمنيون لم يتراجعوا بل زادوا وتيرة إطلاق النار
عين على العدو منذ 42 دقيقة
مستوطنو حيفا: مصافي النفط هنا قنبلة موقوتة
مستوطنو حيفا: مصافي النفط هنا قنبلة موقوتة
عين على العدو منذ 50 دقيقة
"هآرتس": أميركا تخلّت عن "إسرائيل" في مواجهة اليمن
عين على العدو منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة