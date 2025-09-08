يتوقع أن يجري اجتماع، هذا الأسبوع، بين اليد اليمنى لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الوزير رون ديرمر، وبين وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، وذلك نقلًا عن مصادر صهيونية وسورية وفق ما نقلت قناة "كان الإسرائيلية".

وبحسب القناة فإن من يعمل على عقد اجتماع كهذا، وهو سيكون الاجتماع الثالث أو الرابع بين الاثنين، هم الأمريكيون وبشكل أدق نحن نتحدث عن توم براك، مبعوث ترامب الى المنطقة، الذي يدفع بالجانبين الى التوصل لاتفاق ما.

ولفتت القناة الى توقيت هذا الاجتماع إذا عقد اللقاء هذا الأسبوع، فقالت "نحن نتحدث عن عدة أسابيع قبل الجلسة العامة للأمم المتحدة، حيث يأمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعلن عن اتفاق، أو اتفاق أمني أو تفاهمات سياسية بين "إسرائيل" وسورية".

