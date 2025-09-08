خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
نظرًا للدمار الذي لحق بالقرى الحدودية، ولا سيما بلدة بليدا، وانطلاقًا من الهوية الزراعية التي يعتمد عليها الأهالي في معيشتهم، دعت اللجنة الزراعية في بلدية بليدا إلى التكاتف والتعاون في سبيل تأمين أراضٍ زراعية يستفيد منها المزارعون.

وأملت البلدية من أصحاب الأراضي المساهمة عبر وضع أراضيهم بتصرّف المزارعين، إمّا من خلال عقود ضمان، أو عبر تقديمها كمساهمة مباشرة، وذلك لتمكين المزارعين من زراعتها بالتبغ أو الحبوب أو غيرها، علمًا أنّ موسم تحضير الأراضي يبدأ في هذه الفترة.

