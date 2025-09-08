خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عين على العدو

​​​​​​​مساعٍ
عين على العدو

​​​​​​​مساعٍ "إسرائيلية" في أميركا لدعم إقرار "السيادة" على الضفة

2025-09-08 14:48
20

أطلق رئيس مجلس الضفة يوسي داغان في الأيام الأخيرة سلسلة اجتماعات عبر تقنية "الزوم" مع أعضاء في مجلس الشيوخ والكونغرس ومسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، في محاولة لحشد الدعم لخطوة فرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية.

وبحسب صحيفة "معاريف"، خلال هذه اللقاءات، عرض داغان خرائط "السيادة"، وقال "حان الوقت للتأكيد بوضوح أن لـ"إسرائيل" الحق الكامل في بسط "سيادتها" على قلب أرضها"، على حدّ تعبيره.

وأوضحت "معاريف" أن هذه الخطوة تأتي بعد حملة دبلوماسية مكثفة قادها داغان في هنغاريا، حيث التقى بمسؤولين كبار في الحكومة المحلية بهدف ضمان استخدام هنغاريا حق النقض (الفيتو) ضد العقوبات التي يدفع بها الاتحاد الأوروبي ضد "إسرائيل"، لافتةً إلى أنّ داغان يقود "نشاطًا واسعًا داخل الكونغرس الأميركي، إذ أعرب أكثر من 30 عضوًا من مجلس الشيوخ والكونغرس عن دعمهم العلني لـ"السيادة"، من بينهم مشاركون في مؤتمر خاص أُقيم في مبنى الكابيتول.

وإلى جانب ذلك، يدفع المجلس الإقليمي للضفة بالتعاون مع أعضاء في الكونغرس بمشروع قانون في الولايات المتحدة يُلزم باستخدام مصطلح "يهودا والسامرة" بدلًا من "الضفة الغربية".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني الضفة الغربية أميركا
إقرأ المزيد
المزيد
​​​​​​​مساعٍ
​​​​​​​مساعٍ "إسرائيلية" في أميركا لدعم إقرار "السيادة" على الضفة
عين على العدو منذ 28 دقيقة
اعتراف
اعتراف "إسرائيلي": اليمنيون لم يتراجعوا بل زادوا وتيرة إطلاق النار
عين على العدو منذ 42 دقيقة
مستوطنو حيفا: مصافي النفط هنا قنبلة موقوتة
مستوطنو حيفا: مصافي النفط هنا قنبلة موقوتة
عين على العدو منذ 51 دقيقة
"هآرتس": أميركا تخلّت عن "إسرائيل" في مواجهة اليمن
عين على العدو منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
​​​​​​​مساعٍ
​​​​​​​مساعٍ "إسرائيلية" في أميركا لدعم إقرار "السيادة" على الضفة
عين على العدو منذ 28 دقيقة
اعتراف
اعتراف "إسرائيلي": اليمنيون لم يتراجعوا بل زادوا وتيرة إطلاق النار
عين على العدو منذ 42 دقيقة
مستوطنو حيفا: مصافي النفط هنا قنبلة موقوتة
مستوطنو حيفا: مصافي النفط هنا قنبلة موقوتة
عين على العدو منذ 51 دقيقة
"هآرتس": أميركا تخلّت عن "إسرائيل" في مواجهة اليمن
عين على العدو منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة