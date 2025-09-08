أطلق رئيس مجلس الضفة يوسي داغان في الأيام الأخيرة سلسلة اجتماعات عبر تقنية "الزوم" مع أعضاء في مجلس الشيوخ والكونغرس ومسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، في محاولة لحشد الدعم لخطوة فرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية.

وبحسب صحيفة "معاريف"، خلال هذه اللقاءات، عرض داغان خرائط "السيادة"، وقال "حان الوقت للتأكيد بوضوح أن لـ"إسرائيل" الحق الكامل في بسط "سيادتها" على قلب أرضها"، على حدّ تعبيره.

وأوضحت "معاريف" أن هذه الخطوة تأتي بعد حملة دبلوماسية مكثفة قادها داغان في هنغاريا، حيث التقى بمسؤولين كبار في الحكومة المحلية بهدف ضمان استخدام هنغاريا حق النقض (الفيتو) ضد العقوبات التي يدفع بها الاتحاد الأوروبي ضد "إسرائيل"، لافتةً إلى أنّ داغان يقود "نشاطًا واسعًا داخل الكونغرس الأميركي، إذ أعرب أكثر من 30 عضوًا من مجلس الشيوخ والكونغرس عن دعمهم العلني لـ"السيادة"، من بينهم مشاركون في مؤتمر خاص أُقيم في مبنى الكابيتول.

وإلى جانب ذلك، يدفع المجلس الإقليمي للضفة بالتعاون مع أعضاء في الكونغرس بمشروع قانون في الولايات المتحدة يُلزم باستخدام مصطلح "يهودا والسامرة" بدلًا من "الضفة الغربية".

