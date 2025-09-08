بارك مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله النائب السابق حسن حبّ الله "العملية البطولية الفدائية التي نُفّذت في القدس المحتلة عند مفترق مستوطنة "راموت" ضدّ جنود ‏الاحتلال "الإسرائيلي" ومستوطنيه الغاصبين، والتي أوقعت عددًا من القتلى والجرحى في صفوفهم، على يد ‏المقاومين الأبطال الذين جسّدوا بإقدامهم وشجاعتهم أصالة هذا الشعب المقاوم وإصراره على مواصلة ‏طريق المقاومة، والتصدي لآلة القتل والإجرام الصهيوني"‎.‎

وقال في تصريح: "إن هذه العملية البطولية المظفّرة هي ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال المتمادية في غزّة والضفّة والقدس، ‏وتعبير راسخ عن إرادة الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة الجماعية وحرب التهجير والتجويع. وهذه ‏العملية، وغيرها من العمليات البطولية اليومية التي تنفذها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة، هي تأكيد ‏على أن بندقية المقاومة ستبقى الخيار الوحيد لمواجهة العدوان الهمجي، وأن روح المقاومة المتجذرة في ‏قلب الشعب الفلسطيني لا يمكن نزعها أو إخمادها‎." ‎

أضاف حب الله: "إننا إذ نُشيد بهذه العملية النوعية، نتوجه بالتحية والإجلال لأرواح الشهداء الأبرار منفذي العملية، ونتقدّم ‏بالتهنئة والتبريك لعائلاتهم ولكل الشعب الفلسطيني، ونؤكد أن كلّ جرائم الاحتلال لن تُضعف عزيمة هذا ‏الشعب الأبي، ولن تثنيه عن مواصلة درب الكفاح والجهاد لتحرير أرضه، بل ستقوده إلى مزيد من ‏العمليات التي ستزلزل أمن كيانه الهش، ولن تنفعه كلّ إجراءاته في وقف إرادة المواجهة والتصدي".‏

