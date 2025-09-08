سجّل الذهب مستوى قياسيًّا جديدًا، الاثنين 8 أيلول/سبتمبر، مدعومًا بتقرير الوظائف الأميركي الأخير الذي جاء أضعف من المتوقع، ما عزز احتمال أن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة.

وارتفع المعدن النفيس بنحو 0.5% ليتجاوز 3604 دولارات للأونصة، متقدمًا بشكل طفيف عن المستوى القياسي السابق الذي بلغه يوم الجمعة حين قفز بنسبة وصلت إلى 1.5%.

وأظهر تقرير الوظائف الأميركي المحوري تباطؤًا في وتيرة التوظيف، فيما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ عام 2021.

وعزز ذلك رهانات المتداولين في عقود المبادلة على خفض الفائدة، إذ يضعون في الاعتبار حاليًّا نحو ثلاثة تخفيضات إضافية لبقية هذا العام. تميل تكاليف الاقتراض المنخفضة إلى زيادة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا، كما تلقى المعدن دعمًا من الطلب القوي على الملاذات الآمنة، وسط القلق بشأن مستقبل البنك المركزي الأميركي.

في الأسبوع الحالي، ستخضع توقعات خفض الفائدة لاختبارات من خلال مراجعات بيانات الوظائف الأميركية المقررة الثلاثاء، إضافة إلى بيانات التضخم للمنتجين والمستهلكين المقرر صدورها يومَي الأربعاء والخميس. كما سيراقب المتداولون مدى استيعاب السوق لمزادات سندات الخزانة الأميركية لآجال 3 و10 و30 سنة.

وارتفع سعر الذهب والفضة لأكثر من الضعف خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية والتجارية عالميًا، والتي عززت الطلب على الملاذات الآمنة.

هذا، وتصاعدت هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي، ما أثار مخاوف بشأن استقلاليته، إذ تعهّد بالحصول على "الأغلبية، قريبًا جدًا" في البنك المركزي وخفض الفائدة.

وينتظر المستثمرون صدور حكم تاريخي، بشأن ما إذا كان لدى ترامب مبررات قانونية لعزل عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، ما قد يسمح له بتعيين مسؤول يميل إلى سياسة التيسير النقدي.

وسبق أن قال بنك "غولدمان ساكس غروب" (.Goldman Sachs Group Inc) الأسبوع الماضي، إنّ الذهب قد يقفز إلى نحو 5000 دولار للأونصة، إذا تضررت استقلالية البنك المركزي وحوّل المستثمرون جزءًا صغيرًا من حيازاتهم من سندات الخزانة إلى الذهب.

الكلمات المفتاحية