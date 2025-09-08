تسعى شركات تكرير النفط الحكومية في الهند إلى استئناف كامل وارداتها من الخام الروسي المخفض السعر، في تحدٍّ للضغوط الأميركية، بعد أن تعثرت الخطط نتيجة قلة الشحنات، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وتتلقى شركات التكرير في الهند، الدولة الواقعة في جنوب آسيا، عددًا أقل من العروض للشحنات الروسية للتحميل في تشرين الأول/أكتوبر 2025، وفقًا للمطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لحساسية التجارة. وقد غيرت موسكو وجهة الإمدادات إلى الصين.

كما يواجه النفط الروسي منافسة متزايدة من دول أخرى، بحسب المطلعين.

وتركز سوق النفط العالمية على أنماط شراء مصافي التكرير الهندية، بعدما سعت واشنطن إلى الضغط على الشحنات القادمة من روسيا برفع الرسوم الجمركية الأميركية على معظم واردات الهند إلى مستويات عقابية، وقوبلت المبادرة بمعارضة شديدة من نيودلهي. وبينما يستمر تطبيق هذه الرسوم، خففت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حدة خطابها في الأيام الماضية.

وفي الوقت نفسه، يسعى تجار الخام أيضًا إلى تقييم تداعيات قرار تحالف "أوبك+" في نهاية الأسبوع بتخفيف قيود الإنتاج بشكل أكبر، ما يعني أن لدى عدة دول منتجة داخل المنظمة، بما في ذلك كبرى الدول المصدرة في الشرق الأوسط، مجالًا أكبر لتوفير الصادرات، إلى جانب روسيا.

وقال المدير المالي في "إنديان أويل"، أنوج جاين: "لم نتوقف قط عن شراء النفط الروسي". وجاء تصريح جاين على هامش مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للنفط والغاز (APPEC) الذي تقيمه "إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس" في سنغافورة الاثنين.

وأضاف جاين: "نواصل الاستيراد اعتمادًا على الجدوى الاقتصادية"، إذ إن الخصم الفعلي على سعر النفط الروسي يتراوح ما بين دولارين و3 دولارات عن سعر خام دبي المرجعي في الفترة الحالية.

وكانت وزيرة المالية الهندية؛ نيرمالا سيتارامان قد صرحت الجمعة، بأنّ البلاد ستواصل استيراد النفط من روسيا، مؤكدة عزم الحكومة على تحدي الضغط الأميركي.

