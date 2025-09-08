خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي لقاء علمائي في بعلبك بمناسبة المولد النبوي وأسبوع الوحدة: حفظ المقاومة ووحدة المسلمين

عربي ودولي

مصافي الهند الحكومية تسعى لاستئناف تدفقات النفط الروسي في تحدٍّ للضغوط الأميركية
عربي ودولي

مصافي الهند الحكومية تسعى لاستئناف تدفقات النفط الروسي في تحدٍّ للضغوط الأميركية

2025-09-08 17:38
29

تسعى شركات تكرير النفط الحكومية في الهند إلى استئناف كامل وارداتها من الخام الروسي المخفض السعر، في تحدٍّ للضغوط الأميركية، بعد أن تعثرت الخطط نتيجة قلة الشحنات، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وتتلقى شركات التكرير في الهند، الدولة الواقعة في جنوب آسيا، عددًا أقل من العروض للشحنات الروسية للتحميل في تشرين الأول/أكتوبر 2025، وفقًا للمطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لحساسية التجارة. وقد غيرت موسكو وجهة الإمدادات إلى الصين.

كما يواجه النفط الروسي منافسة متزايدة من دول أخرى، بحسب المطلعين.

وتركز سوق النفط العالمية على أنماط شراء مصافي التكرير الهندية، بعدما سعت واشنطن إلى الضغط على الشحنات القادمة من روسيا برفع الرسوم الجمركية الأميركية على معظم واردات الهند إلى مستويات عقابية، وقوبلت المبادرة بمعارضة شديدة من نيودلهي. وبينما يستمر تطبيق هذه الرسوم، خففت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حدة خطابها في الأيام الماضية.

وفي الوقت نفسه، يسعى تجار الخام أيضًا إلى تقييم تداعيات قرار تحالف "أوبك+" في نهاية الأسبوع بتخفيف قيود الإنتاج بشكل أكبر، ما يعني أن لدى عدة دول منتجة داخل المنظمة، بما في ذلك كبرى الدول المصدرة في الشرق الأوسط، مجالًا أكبر لتوفير الصادرات، إلى جانب روسيا.

وقال المدير المالي في "إنديان أويل"، أنوج جاين: "لم نتوقف قط عن شراء النفط الروسي". وجاء تصريح جاين على هامش مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للنفط والغاز (APPEC) الذي تقيمه "إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس" في سنغافورة الاثنين.

وأضاف جاين: "نواصل الاستيراد اعتمادًا على الجدوى الاقتصادية"، إذ إن الخصم الفعلي على سعر النفط الروسي يتراوح ما بين دولارين و3 دولارات عن سعر خام دبي المرجعي في الفترة الحالية.

وكانت وزيرة المالية الهندية؛ نيرمالا سيتارامان قد صرحت الجمعة، بأنّ البلاد ستواصل استيراد النفط من روسيا، مؤكدة عزم الحكومة على تحدي الضغط الأميركي.

الكلمات المفتاحية
روسيا الولايات المتحدة الأميركية النفط الهند
إقرأ المزيد
المزيد
القوات المسحلة اليمنية تستهدف مطارَي اللد و
القوات المسحلة اليمنية تستهدف مطارَي اللد و"رامون" وهدفًا في "ديمونة"
عربي ودولي منذ ساعتين
مصافي الهند الحكومية تسعى لاستئناف تدفقات النفط الروسي في تحدٍّ للضغوط الأميركية
مصافي الهند الحكومية تسعى لاستئناف تدفقات النفط الروسي في تحدٍّ للضغوط الأميركية
عربي ودولي منذ 3 ساعات
سعر الذهب يقفز إلى مستوى قياسي جديد ويتجاوز 3600 دولار للأونصة
سعر الذهب يقفز إلى مستوى قياسي جديد ويتجاوز 3600 دولار للأونصة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
اعتقال 900 متضامن مع
اعتقال 900 متضامن مع "فلسطين أكشن" في لندن
عربي ودولي منذ 23 ساعة
مقالات مرتبطة
مصافي الهند الحكومية تسعى لاستئناف تدفقات النفط الروسي في تحدٍّ للضغوط الأميركية
مصافي الهند الحكومية تسعى لاستئناف تدفقات النفط الروسي في تحدٍّ للضغوط الأميركية
عربي ودولي منذ 3 ساعات
سعر الذهب يقفز إلى مستوى قياسي جديد ويتجاوز 3600 دولار للأونصة
سعر الذهب يقفز إلى مستوى قياسي جديد ويتجاوز 3600 دولار للأونصة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
لقاء سوري
لقاء سوري "إسرائيلي" مرتقب لإعلان اتفاق أمني بين الجانبيْن
عين على العدو منذ 8 ساعات
"واشنطن بوست": الركود يهدّد الولايات المتحدة
عربي ودولي منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة