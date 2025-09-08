خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
رقم قياسي لسرعة النت في اليابان.. أكثر من مليون غيغابايت في الثانية
2025-09-08 17:47
حققت اليابان للتو سرعة إنترنت تصل إلى مليون غيغابايت في الثانية - وهي سرعة كافية لتنزيل ويكيبيديا في ثانية واحدة!
حطم باحثون يابانيون الرقم القياسي العالمي لسرعة الإنترنت، حيث نقلوا البيانات بسرعة مذهلة بلغت 1.02 بيتابايت في الثانية - أي ما يعادل أكثر من مليون غيغابايت في الثانية.

ولتوضيح الأمر، هذه السرعة كافية لتنزيل محتوى ويكيبيديا بالكامل في ثانية واحدة، أو بث 85,000 فيلم بدقة 4K دفعة واحدة. 

وقد تحقق هذا الإنجاز باستخدام ألياف بصرية مصممة خصيصًا ذات 19 نواة، حيث تعمل كل نواة كقناة مستقلة، بالإضافة إلى نظام تضخيم متطور يحافظ على استقرار الإشارات عبر 1,123 ميلًا (1,808 كيلومترات) من كابل الألياف الضوئية القياسي.

إلى جانب هذه الأرقام المذهلة، يعالج هذا الإنجاز تحديًّا كبيرًا في مجال الإنترنت عالي السرعة: الحفاظ على جودة البيانات لمسافات طويلة. على الرغم من أن هذه التقنية ليست جاهزة للطرح التجاري بعد، فإنها قد تدعم شبكات الجيل التالي العالمية، بما في ذلك البث المجسم الفوري، ونشر الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع، وبنية تحتية للإنترنت قادرة على تلبية متطلبات البيانات المستقبلية. 

ومع تزايد إقبالنا على التقنيات الرقمية - من البث إلى الحوسبة السحابية - تُقدم هذه القفزة النوعية لمحة عن مستقبل قريب حيث يكون عرض النطاق الترددي غير محدود تقريبًا.

الكلمات المفتاحية
اليابان تكنولوجيا الانترنت
