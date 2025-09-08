خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي إيران تقدّم مولدًا كهربائيًّا لتشغيل بئر مياه يغذي بلدتين في البقاع

عربي ودولي

القوات المسحلة اليمنية تستهدف مطارَي اللد و
عربي ودولي

القوات المسحلة اليمنية تستهدف مطارَي اللد و"رامون" وهدفًا في "ديمونة"

2025-09-08 18:25
69

أعلنت القوات المسحلة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية بثلاث طائراتٍ مسيَّرةٍ؛ استهدفت مطار اللد في يافا ومطار "رامون" في أم الرشراش، وهدفًا حساسًا في "ديمونة" في فلسطين المحتلة، مؤكدةً أنَّ العملية حققت أهدافَها بنجاحٍ.

وبارك المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع العمليات الجهادية المباركة في القدس وغزة التي أكَّدت حيوية الشعب الفلسطيني وقدرة شبابِه على تنفيذ عملياتٍ نوعيةٍ، كما أظهرت هشاشةَ الإجراءات الأمنية للعدو مهما تشدَّد فيها.

وأضاف: "بوركت جهودُكم وبورك جهادُكم وسدّد الله رميَكم، ونحن معكم وإلى جانبكم حتى النصر بإذن الله تعالى".

وعاهد العميد سريع الفلسطينيين  على استمرار القوات المسلحة اليمنية في إسنادِهم والوقوفِ إلى جانبهم حتى وقفِ العدوان عليهم ورفعِ الحصار عنهم.

وتأتي العملية انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردًّا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني في حق أهالي قطاع غزة، وتأكيدًا على ثبات موقف اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني القوات المسلحة اليمنية
إقرأ المزيد
المزيد
القوات المسحلة اليمنية تستهدف مطارَي اللد و
القوات المسحلة اليمنية تستهدف مطارَي اللد و"رامون" وهدفًا في "ديمونة"
عربي ودولي منذ ساعتين
مصافي الهند الحكومية تسعى لاستئناف تدفقات النفط الروسي في تحدٍّ للضغوط الأميركية
مصافي الهند الحكومية تسعى لاستئناف تدفقات النفط الروسي في تحدٍّ للضغوط الأميركية
عربي ودولي منذ 3 ساعات
سعر الذهب يقفز إلى مستوى قياسي جديد ويتجاوز 3600 دولار للأونصة
سعر الذهب يقفز إلى مستوى قياسي جديد ويتجاوز 3600 دولار للأونصة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
اعتقال 900 متضامن مع
اعتقال 900 متضامن مع "فلسطين أكشن" في لندن
عربي ودولي منذ 23 ساعة
مقالات مرتبطة
برغم
برغم "الجاهزية واليقظة".. مقتل 4 جنود صهاينة في مدينة غزة 
عين على العدو منذ دقيقتين
الاحتلال يوسّع استهدافه مدينة غزة.. 59 شهيدًا بالعدوان على القطاع و6 بالتجويع
الاحتلال يوسّع استهدافه مدينة غزة.. 59 شهيدًا بالعدوان على القطاع و6 بالتجويع
فلسطين منذ 21 دقيقة
استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في مخيم جنين
استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في مخيم جنين
فلسطين منذ ساعة
القوات المسحلة اليمنية تستهدف مطارَي اللد و
القوات المسحلة اليمنية تستهدف مطارَي اللد و"رامون" وهدفًا في "ديمونة"
عربي ودولي منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة