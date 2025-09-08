أعلنت القوات المسحلة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية بثلاث طائراتٍ مسيَّرةٍ؛ استهدفت مطار اللد في يافا ومطار "رامون" في أم الرشراش، وهدفًا حساسًا في "ديمونة" في فلسطين المحتلة، مؤكدةً أنَّ العملية حققت أهدافَها بنجاحٍ.

وبارك المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع العمليات الجهادية المباركة في القدس وغزة التي أكَّدت حيوية الشعب الفلسطيني وقدرة شبابِه على تنفيذ عملياتٍ نوعيةٍ، كما أظهرت هشاشةَ الإجراءات الأمنية للعدو مهما تشدَّد فيها.

وأضاف: "بوركت جهودُكم وبورك جهادُكم وسدّد الله رميَكم، ونحن معكم وإلى جانبكم حتى النصر بإذن الله تعالى".

وعاهد العميد سريع الفلسطينيين على استمرار القوات المسلحة اليمنية في إسنادِهم والوقوفِ إلى جانبهم حتى وقفِ العدوان عليهم ورفعِ الحصار عنهم.

وتأتي العملية انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردًّا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني في حق أهالي قطاع غزة، وتأكيدًا على ثبات موقف اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

