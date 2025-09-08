خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران تقدّم مولدًا كهربائيًّا لتشغيل بئر مياه يغذي بلدتين في البقاع
إيران تقدّم مولدًا كهربائيًّا لتشغيل بئر مياه يغذي بلدتين في البقاع

2025-09-08 18:28
قدّمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتعاون مع قيادة منطقة البقاع في حزب الله والقطاع الخامس، مولدًا كهربائيًا بقدرة 250 KVA مع كامل تجهيزاته لبئر مياه بلدتَي الرام والجوبانية، وذلك في أجواء إحياء ذكرى ولادة الرسول الأكرم (ص)، وبرعاية مسؤول منطقة البقاع في حزب الله؛ الدكتور حسين النمر.

وأقيم احتفال بالمناسبة حضره وفد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومسؤول العمل البلدي في حزب الله في المنطقة؛ الشيخ مهدي مصطفى، ومسؤول القطاع الخامس؛ الحاج أحمد النمر، ورئيس اتحاد بلديات شمال بعلبك محمد مطر، إلى جانب عدد من علماء الدين وفعاليات وأهالي البلدتين.

وفي كلمة له، شدد الدكتور حسين النمر على أن بلدتَي الرام والجوبانية شكّلتا نموذجًا مبكرًا في الانتماء إلى خط المقاومة، مؤكدًا التزام حزب الله بخدمة الناس؛ انسجامًا مع وصية سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي الذي كان يردد: "اخدموا الناس بأشفار عيونكم". وأعرب النمر عن الأمل في مواصلة هذه المسيرة بخدمة المجتمع المقاوم.

وفي ختام الحفل، جرى تشغيل المولد وضخ المياه من البئر لخدمة أبناء البلدتين.

