في استمراره بخرق السيادة اللبنانية، وانتهاكه للقرار 1701، شنّ العدو الصهيوني، الاثنين 8 أيلول/سبتمبر 2025، عدوانًا على الهرمل وجرودها ومناطق في البقاع، وواصل في الوقت ذاته اعتداءاته على قرى في الجنوب.

وأدّت غارات الطائرات الحربية الصهيونية على البقاع والهرمل وجرودها إلى سقوط 5 شهداء وإصابة 5 آخرين بجراح، في حصيلة أولية، وفق بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة.

وأغار العدو مرتين مستهدفًا أطراف بلدتَي حلبتا وحربتا في محيط مقام النبي موسى (ع)، في سلسلة جبال لبنان الغربية في البقاع الشمالي. كما حلّق الطيران المُسيَّر بكثافة في أماكن الغارات الصهيونية.

كذلك، أغار العدو على جرود منطقة زغرين في الهرمل وجرد بلدة اللبوة.

وفي الجنوب، أُصيب مواطن جرّاء استهدافه من مُحلّقة صهيونية خلال رعيه الماشية في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، في حين ألقت مُحلَّقة صهيونية قنبلة صوتية في اتجاه بلدة عيتا الشعب.

وفي السياق نفسه، حلّق طيران صهيوني مُسيَّر على علو منخفض فوق بلدة البابلية وجوارها.

