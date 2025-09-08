صعّد الاحتلال الصهيوني من عدوانه على قطاع غزة، الاثنين 8 أيلول/سبتمبر 2025، مستهدفًا بالتحديد مدينة غزة وأبراجها، ومواصلًا في الوقت نفسه استهدافه سائر أنحاء القطاع، متسبّبًا بسقوط عشرات الشهداء والجرحى، وسط ارتفاع عدد الشهداء جرّاء المجاعة وسوء التغذية، في الـ24 ساعة الأخيرة التي سجّلت 6 شهداء، من بينهم طفلان.

وأكّد مراسل العهد، أنّ 59 فلسطينيًّا استُشهدوا في العدوان على غزة منذ فجر الاثنين، بينهم 32 في مدينة غزة.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 67 شهيدًا، بينهم اثنان تم انتشالهما من تحت الركام، و320 إصابة جديدة، إلى مستشفيات القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكّدت الوزارة، في بيان، أنّ "عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وتركزت غارات الاحتلال على مدينة غزة، حيث تتعرّض منذ ساعات الفجر لقصف جوي ومدفعي مكثَّف، خلَّف عشرات الشهداء والجرحى في أنحاء متفرقة من المدينة.

وقصفت الطائرات الحربية للاحتلال مرّتَين "برج الرؤيا" الذي يقع مقابل "جامعة الأزهر" في غرب المدينة، ويضمّ عشرات المكاتب والمؤسسات.

وقالت مصادر فلسطينية، إنّ طائرات الاحتلال قصفت البرج الذي يتكوّن من 16 طابقًا، "بعدد من الصواريخ، ممّا أدّى إلى تدميره بشكل كامل".

بدوره، أشار المتحدث باسم "الدفاع المدني" في القطاع، محمود بصل، إلى أنّ "الاحتلال قصف خلال 72 ساعة 5 أبنية بارتفاع يزيد على 7 طوابق، تضمّ 209 شقق، تؤوي أكثر من 4100 شخص بين طفل وامرأة ومسن أصبحوا الآن بلا مأوى، كما قصف الاحتلال أكثر من 350 خيمة تؤوي نحو 3500 شخص فقدوا ملاذهم الأخير".

وجاء قصف الأبراج عقب تصريح لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي خاطب سكان مدينة غزة بالقول: "اخرجوا من هناك"، معترفًا بتدمير 50 برجًا في يومين، معلنًا عن أنّ "هذه مجرَّد بداية" لما سمّاها "العملية البرية القوية في مدينة غزة".

واستُشهد عدد من الفلسطينيين، بينهم امرأتان، في قصف "إسرائيلي" على منطقة النفق في شمال شرق مدينة غزة، وَفقًا لمصدر في "المستشفى المعمداني".

واستهدف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في شمال غرب مدينة غزة، مخلّفًا شهيدًا وثلاثة جرحى، فيما استُشهد فلسطيني جرّاء قصف صهيوني على تجمّع لفلسطينيين في ساحة "المستشفى المعمداني" في وسط المدينة.

وأُصيب عدد من الفلسطينيين في غارة من مُسيَّرة صهيونية على شارع النصر في غرب مدينة غزة. واستُشهد فلسطيني بقصف الاحتلال منزلًا في منطقة الزرقا في حي التفاح شمال شرق المدينة.

بدوره، أعلن مستشفى "الشفاء" عن وصول جثمانَي شهيدَيْن شقيقين، إضافة إلى عدد من الجرحى، جرّاء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مسجد "الكنز" في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وارتقى 4 شهداء، بينهم طفلة، وأُصيب عدد آخر، في قصف صهيوني استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب منطقة "الشاليهات" على شاطئ بحر مدينة غزة، فيما استُشهد فلسطيني وأُصيب عدد آخر جرّاء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا في شارع اليرموك في المدينة.

كما استُشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بعد قصف للاحتلال على مفترق طموس في حي النصر غرب المدينة، في حين استُشهد فلسطينيون وفُقِد آخرون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال منزلين في شارع أحمد ياسين في حي الشيخ رضوان شمال غرب المدينة نفسها.

وأعقب ذلك قصف آخر من مُسيَّرة صهيونية استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب مفترق طموس في المدينة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من النازحين.

وقالت مصادر محلية، إنّ جيش الاحتلال استهدف منزلًا مأهولًا بالسكان في شارع اليرموك في مدينة غزة، فاسُشهد 5 من السكان على الأقل، وأكّدت المصادر وجود شهداء تحت الأنقاض.

وقال مستشفى "حمد" في غزة، إن "ثلاثة استُشهدوا وأصيب 35 من طالبي "المساعدات" بنيران جيش الاحتلال في شمال القطاع".

وفي مخيم النصيرات في وسط القطاع، استُشهد 5 فلسطينيين بينهم فتاة، وأصيب 22 آخرون، جرّاء استهداف الاحتلال تجمُعًا.

وفي جنوب القطاع، استُشهد 6 فلسطينيين، وأُصيب آخرون بنيران الاحتلال في أثناء انتظارهم "المساعدات" في شمال مدينة خان يونس.

كما ارتقى ثلاثة شهداء بينهم شقيقان، وأُصيب 7 آخرون، إثر قصف للاحتلال استهدف خيمة نازحين في مخيم القادسية في مواصي خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرّقة في شمال خان يونس وجنوبها، في وقت أطلقت فيه البوارج الحربية الصهيونية قذائفها نحو شاطئ بحر مدينة رفح.

وفي غضون ذلك، سجّلت مستشفيات القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 393 حالة وفاة، من ضمنهم 140 طفلًا، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

كذلك، فجّر جيش الاحتلال "روبوتات" مفخَّخة، ما أسفر عن تدمير منازل في محيط "بركة الشيخ رضوان" في مدينة غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال شرق حي الشيخ رضوان في المدينة بالتزامن مع إطلاق نار من مُسيَّرات الاحتلال

