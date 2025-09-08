خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان وإندونيسيا يتعادلان في مباراة وديّة
لبنان وإندونيسيا يتعادلان في مباراة وديّة

2025-09-08 20:58
تعادل منتخب لبنان لكرة القدم مع مضيفه منتخب إندونيسيا سلبًا، الاثنين 8 أيلول/سبتمبر 2025، في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما على ملعب "جي بي تي" في مدينة سورابايا.

ورغم استحواذه الكبير في غالبية المباراة، لم يتمكن المنتخب الإندونيسي من صناعة الخطورة الكفيلة بتسجيل الأهداف، حيث سدد عدّة مرات بعيدًا عن المرمى، في حين حاول لاعبو المنتخب اللبناني الذين لا يزال غالبيتهم في مرحلة التحضير للموسم الجديد، مجاراة لاعبي المنتخب الإندونيسي من خلال أسلوب لعبٍ منظّم.

وأشاد المدير الفني للمنتخب اللبناني ميودراغ رادولوفيتش في مؤتمر صحفي باللاعبين "الذين قدَموا كل ما لديهم في مباراة مرهقة".

كما أشاد بمستوى المنتخب المضيف "الذي بلا شك بات يملك منتخبًا قويًّا من خلال الإضافات الأوروبية".

لبنان كرة القدم
