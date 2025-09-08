روى المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال الصهيوني، دورون كدوش، تفاصيل عملية المقاومة الفلسطينية التي قُتل فيها 4 من جنود المدرعات من الكتيبة 52 في جيش الاحتلال، صباح الاثنين 8 أيلول/سبتمبر 2025، عند أطراف حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وقال كدوش، في تقرير، إنّ "الحادثة وقعت صباح اليوم قرب موقع محصّن تابع للكتيبة 50 من لواء "ناحل"، تعمل تحت لواء "المدرعات 401"، عند أطراف حي الشيخ رضوان في شمال القطاع"، موضحًا أنّ "دبابة الكتيبة التي كان على متنها الجنود الـ4 الذين قُتلوا، وُضعت في موقع دفاعي قرب الموقع المحصّن".

وأضاف كدوش: "قبل الحادثة بوقت قصير عند الساعة الـ5 صباحًا، عادت قوات الكتيبة إلى الموقع بعد نشاط ليلي في المنطقة. وعند الساعة الـ6 صباحًا"، شنَّ "المخرّبون" (المقاومون) هجومهم. مشيرًا إلى أنّ "القوات كانت في حال "جاهزية الفجر"، وكان القادة في تقييم للوضع، أيْ أنّ القوات كانت في حال يقظة".

وتحدث عن أنّ "خلية من "المخرّبين" (المقاومين)، يُرجَّح أنّها ضمّت ثلاثة أشخاص، اقتربت من الدبابة القريبة من الموقع المحصّن، حتى وصلت إلى مسافة قريبة جدًا منها، وفتحت الخلية النار على طاقم الدبابة، وبعدها مباشرة اقترب أحد "المخرّبين" (مقاوم) أكثر، وألقى عبوة متفجّرة داخل الدبابة".

وتابع قائلًا: "نتيجة لانفجار العبوة داخل الدبابة، قُتل أفراد الطاقم الـ4 على الفور، واشتعلت النيران في الدبابة. التحقيق الأولي للجيش أظهر أنّ الطاقم كان يقظًا، غير نائم، ونفّذ عمليات تمشيط في المنطقة".

وبحسب كدوش، فإنّ "الجنود والقادة من الكتيبة 50 الذين كانوا في الموقع المحصّن المجاور، سمعوا أصوات إطلاق النار ثم انفجار العبوة خلال "جاهزية الفجر". وفور سماعهم الأصوات، رصد عدد من جنود الكتيبة 50 بعض "المخرّبين" (المقاومين) وأطلقوا النار عليهم"، في أثناء"الاشتباك الذي وقع، حاول "المخرّبون" (المقاومون) اقتحام الموقع لكنّهم لم ينجحوا، وأُصيب أحد جنود الكتيبة 50 بجراح متوسّطة خلال القتال"، وفقًا لكدوش.

وزعم أنّ "القوات تمكّنت من إصابة بعض "المخرّبين" (المقاومين)، فيما تمكّن آخرون من "الفرار""، مدعيًا "رصد إصابة مؤكَّدة لاثنين منهم".

وبعد ذلك مباشرة، "بدأت القوات بعمليات تمشيط بحثًا عن "المخرّبين" (المقاومين)، فعثروا على سلاحَين وعلى آثار دماء"، وفق زعم كدوش الذي قال إنّها "تعود لـ"مخرّبين" أُصيبوا في الاشتباك و"فرّوا"".

ولفت المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال الانتباه إلى أنّ "الهجوم على الموقع والاقتراب من الدبابة حصلا برغم حال "جاهزية الفجر" التي يُفترض أنْ تكون فترة أقصى درجات اليقظة والتأهب".

كما نقل عن مصادر أمنية قولها، إنّ "هذا بالضبط هو السيناريو الذي تُعِدُّ له القوات (الصهيونية): هجوم على موقع محصّن بأسلوب حرب عصابات. وعلى الرغم من حال التأهّب العالية ضدّ هجمات كهذه، نجح "المخرّبون" (المقاومون) في تنفيذ هجوم ناجح"، قائلًا: "الجيش يواصل التحقيق في الحادثة".

