أبدى المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الاثنين 8 أيلول/سبتمبر 2025، قلقه إزاء "خطاب الإبادة الصريح الصادر عن المسؤولين "الإسرائيليين" بشأن غزة"، محذّرًا من أنّ "القطاع تحوّل فعلًا إلى مقبرة"، داعيًا إلى "تَحرُّك دولي حاسم لإنهاء المذبحة".

وندّد تورك بشدّة، في كلمته لدى افتتاح الدورة الـ60 لـ"مجلس حقوق الإنسان" الأممي، بـ"القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل في غزة"، مشيرًا إلى أنّ "القتل الجماعي الذي ترتكبه "إسرائيل" بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، وما تُسبّبه من معاناة لا تُوصَف وتدمير شامل، ومنعها دخول المساعدات الكافية لإنقاذ الأرواح، وما يترتّب على ذلك من تجويع للمدنيين، وقتلها للصحافيين وموظّفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية وارتكابها جرائم حرب متتالية، كلُّها أمور تصدم ضمير العالم".

وفي حين حذّر من أنّ "قطاع غزة تحوّل إلى مقبرة"، قال: "أشعر بصدمة للخطاب العلني بشأن الإبادة ونزع صفة البشر المعيب بحق الفلسطينيين الصادر عن كبار المسؤولين "الإسرائيليين"".

ونبّه إلى أنّ "المزيد من العمليات العسكرية والاحتلال والضم والقمع لن تؤدّي إلّا إلى مزيد من العنف والانتقام والترهيب".

كما شدّد على أنّ ""إسرائيل" ملزَمة قانونًا باتخاذ الخطوات التي أمرت بها "محكمة العدل الدولية" لمنع أعمال الإبادة ومعاقبة التحريض عليها وضمان وصول مساعدات كافية إلى الفلسطينيين في غزة".

وجزم المفوض الأممي بأنّ "المجتمع الدولي مقصِّر عن واجباته"، قائلًا: "إنّنا نخذل شعب غزة". وتساءل: "أين الخطوات الحاسمة لمنع وقوع إبادة؟".

وطالب الدول بـ"بذل مزيد من الجهود لتجنُّب الجرائم الوحشية"، معتبرًا أنّ "عليها وقف تسليم أسلحة لـ"إسرائيل" التي تجازف من خلالها بانتهاك قوانين الحرب".

وخلص تورك في كلمته إلى القول: "نحن بحاجة إلى التحرُّك الآن لإنهاء هذه المذبحة".

وجاءت تصريحات تورك عقب تدمير جيش الاحتلال الصهيوني برجًا سكنيًّا في مدينة غزة، أمس الأحد.

وتُقدّر الأمم المتحدة أنّ مليون شخص لا يزالون في مدينة غزة ومحيطها، وذلك بعدما أعلنت رسميًا، في آب/أغسطس 2025، عن وقوع المجاعة في القطاع، وحذّرت من "كارثة وشيكة في حال استمرار الهجوم "الإسرائيلي"".

الكلمات المفتاحية